يورو 2024 - دي لا فوينتي: لا أحد أفضل من إسبانيا.. ولن نقدم خدمات لأحد

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 01:15

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

أبدى لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا سعادته بأداء الفريق في الفوز على إيطاليا خلال الجولة الثانية لدور المجموعات في يورو 2024.

وقال دي لا فوينتي في تصريحاته بعد المباراة: "خصومنا سيعرفوننا أكثر كلما مضينا قدما وستصبح البطولة أكثر صعوبة".

وأضاف "لا يوجد فريق أفضل منا ولكن يجب أن نواصل العمل الجاد. يجب أن نتحسن وألا نفقد حذرنا".

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وأوضح "أعتقد أن أداء اليوم كان الأفضل للمنتخب معي. لعبنا ضد إيطاليا في دوري الأمم وأدينا جيدا ولكن أعتقد أن أداء اليوم كان أكثر تكاملا".

وتابع "لن أمل أبدا من الترويج للكرة الإسبانية. أعتقد أننا الأفضل في العالم".

وعن التأهل المبكر لدور الـ 16 في اليورو قال: "مباراتنا المقبلة ستمنحنا فرصة للتغيير ولكننا نريد الفوز ولن نقدم خدمات لأي أحد (من باقي الفرق). ألبانيا ستكون خصما صعبا ويجب أن نحترس".

وانتصر منتخب إسبانيا على إيطاليا بنتيجة 1-0 فقط والفضل يعود لـ جانلويجي دوناروما قائد الأتزوري الذي منع عددا كبيرا من الأهداف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من يورو 2024.

سجل هدف اللقاء الوحيد ريكاردو كالافيوري بالخطأ في مرماه.

أطلق لاعبو إسبانيا 20 تسديدة على إيطاليا من بينها 9 بين القائمين والعارضة تصدى لهما دوناروما الذي لولاه لخرج الأتزوري بخسارة مدوية.

الآن الطليان سيكون عليهم شكر دوناروما لحماية من نتيجة كارثية، والانتظار للجولة المقبلة من أجل حسم التأهل ضد كرواتيا.

وحقق لاعبو إيطاليا سجلا سلبيا في البطولات الكبرى، مباراة اليوم شهدت أقل عدد من التسديدات لاعبي إيطاليا (4) منذ يورو 1980.

في المقابل أصبح منتخب إسبانيا ثاني المتأهلين بشكل رسمي لدور الـ 16 بعد ألمانيا المستضيفة وثاني من يحصد العلامة الكاملة.

وضمنت إسبانيا الصدارة تاركا بطاقة المركز الثاني بين إيطاليا صاحبة الـ 3 نقاط وكرواتيا وألبانيا والذي يمتلك كل منتخب منهما نقطة.

وسيلتقي منتخب إيطاليا مع كرواتيا في مباراة حاسمة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل.

فيما سيحتفظ منتخب ألبانيا بحظوظه عندما يلتقي في نفس الوقت مع إسبانيا.

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