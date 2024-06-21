يورو 2024 - مؤتمر كومان: مشاركة مبابي؟ ديشامب هو من يعرف.. ولا يمكننا الاعتماد على ذلك

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 00:57

كتب : FilGoal

رونالد كومان - منتخب هولندا

رفض رونالد كومان مدرب منتخب هولندا الانسياق وراء التفكير بشأن مشاركة كيليان مبابي نجم فرنسا ضده في مباراة الفريقين في يورو 2024.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي: "لا أعرف ما إن كان مبابي سيلعب".

وأضاف "ديشامب يعرف ذلك. يجب ان ننتظر ثم نرى. فرنسا لديها منتخب قوي حتى إن لم يلعب مبابي".

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وأوضح "البديل سيكون لاعبا جيدا أيضا، ولا يمكننا التركيز على ذلك بل على فريقنا وتحضير أنفسنا بأفضل شكل ممكن".

وتابع كومان "الأمور لا تتوقف كلها على مشاركة مبابي من عدمها. نعرف أنه قادر على صناعة الفارق، ولكن لا يمكننا الارتكان إلى ذلك".

وتعرض مبابي لكسر في الأنف وكشف منتخب فرنسا عن أن اللاعب سيرتدي قناعا ليتمكن من العودة للبطولة بعد فترة من العلاج.

وفازت فرنسا على النمسا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

بينما فازت هولندا على بولندا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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