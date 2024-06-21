يورو 2024 - سباليتي: إسبانيا سببت لنا مشاكل أكثر مما توحي به النتيجة.. والكل يريد اللعب مثلهم

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ منتخب إيطاليا أن إسبانيا سببت لهم مشاكل كبيرة في المباراة.

وانتصر منتخب إسبانيا على نظيره الإيطالي بنتيجة 1-0 في قمة المجموعة الثانية.

وقال سباليتي في تصريحات للصحفيين: "كان هناك الكثير من المساحات. كنا مرهقين باستمرار، ولم نتمكن أبدا من تضييق الفجوات بين الخطوط المختلفة وكانوا قادرين على التسبب لنا في مشاكل. تسببوا لنا في مشاكل أكثر مما توحي به النتيجة".

وأضاف "كنا متوترين للغاية. عندما استعدنا الكرة، كافحنا للاحتفاظ بها وعندما استعادوا الكرة، كافحنا لاستعادتها. كافحنا من خلال الضغط المرتد لكننا ارتكبنا أيضا بعض الأخطاء البسيطة في بعض التمريرات، ولا يمكنك تحمل القيام بذلك".

وشدد "الجميع يرغب في تقليد إسبانيا من حيث الطريقة التي يلعبون بها. لعبوا أفضل كرة قدم منذ فترة طويلة. أحتاج إلى المحاولة والنجاح في توعية لاعبي فريقي بمدى أهمية هذا النوع من اللعب".

وعما يتحدث على ما يتعين على إيطاليا فعله: "كنا بحاجة للاحتفاظ بالكرة كما فعلنا في مبارياتنا السابقة. هذه هي الطريقة الوحيدة للعب".

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سجل هدف اللقاء الوحيد ريكاردو كالافيوري بالخطأ في مرماه.

أطلق لاعبو إسبانيا 20 تسديدة على إيطاليا من بينها 9 بين القائمين والعارضة تصدى لهما دوناروما الذي لولاه لخرج الأتزوري بخسارة مدوية.

الآن الطليان سيكون عليهم شكر دوناروما لحماية من نتيجة كارثية، والانتظار للجولة المقبلة من أجل حسم التأهل ضد كرواتيا.

وحقق لاعبو إيطاليا سجلا سلبيا في البطولات الكبرى، مباراة اليوم شهدت أقل عدد من التسديدات لاعبي إيطاليا (4) منذ يورو 1980.

في المقابل أصبح منتخب إسبانيا ثاني المتأهلين بشكل رسمي لدور الـ 16 بعد ألمانيا المستضيفة وثاني من يحصد العلامة الكاملة.

وضمنت إسبانيا الصدارة تاركا بطاقة المركز الثاني بين إيطاليا صاحبة الـ 3 نقاط وكرواتيا وألبانيا والذي يمتلك كل منتخب منهما نقطة.

وسيلتقي منتخب إيطاليا مع كرواتيا في مباراة حاسمة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل.

فيما سيحتفظ منتخب ألبانيا بحظوظه عندما يلتقي في نفس الوقت مع إسبانيا.