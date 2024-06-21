يورو 2024 - مؤتمر ديشامب: مبابي سيرتدي قناعا وهذه المعلومات تكفيكم

أبدى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا انزعاجه من الحديث عن إمكانية تغيير أسلوبه أمام هولندا نظرا لإصابة كيليان مبابي في المباراة السابقة أمام النمسا.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "يجب أن نسعى لامتلاك الكرة أكثر من الخصم. هولندا لديها تمركز دقيق للغاية".

وأضاف "يجب أن نحرك الكرة لإجبارهم على الدفاع. لا أريد أن نلعب هذه المباراة بهدف الدفاع، ولكن يجب أن نتمكن من فعل ذلك إن كان ضروريا".

أما عن مشاركة كيليان مبابي بعد تعرضه للإصابة في أنفه قال: "كيليان سيرتدي قناعا. لا ضرورة لإخباركم كيف سيحدث ذلك، لديكم ما يكفي من المعلومات".

وعن التعامل مع غيابه قال: "تغيير الأسلوب؟ أنتم تضعون لي معادلة. أجري مناقشاتي مع اللاعبين والكل جاهز، هذا أمر يخص الفريق باكمله".

وأوضح "في جميع الأحوال يجب أن نقدم استجابة أفضل بعد المباراة الأولى. لا أريد جعل الأمر حالة فردية".

وعن مستوى أنطوان جريزمان أمام النمسا قال: "لم تكن أفضل مبارياته وهذا واضح. تأثيره في لعبنا مهم للغاية، ولدي كل الثقة فيه".

وعن جاهزية أوريليان تشواميني للمشاركة قال: "حالته جيدة، وكل لاعبي الوسط يمكنهم المشاركة بصفة أساسية".

وفازت فرنسا على النمسا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

بينما فازت هولندا على بولندا بهدفين مقابل هدف وحيد.