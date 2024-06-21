يورو 2024 - دوناروما: عندما تخطئ تعاقبك إسبانيا.. لعبنا بعشوائية ومصيرنا في أيدينا

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 00:21

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا

أبدى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا استياءه من أداء الفريق أمام إسبانيا بعد الخسارة في مجموعات يورو 2024.

وقال دوناروما في تصريحاته لقناة beIN Sports: "لم نظهر جودتنا وعندما تخطئ في التمرير بهذه الطريقة منتخب إسبانيا يعاقبك على الفور لأنه يملك جودة عالية".

وأضاف "نحن غاضبون ولكن التأهل لا يزال في أيدينا ومصيرنا في أيدينا ولا يجب أن نهدم المعبد على أنفسنا بعد هذه الهزيمة".

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وأوضح "لدينا عمل لنقدمه أمام منتخب كرواتيا لنتمكن من تحقيق الفوز".

واختتم "لم نلعب بشكل جيد وربما لعبنا بعشوائية ولكن عموما كان يجب أن نقدم ما هو أفضل".

وانتصر منتخب إسبانيا على إيطاليا بنتيجة 1-0 فقط والفضل يعود لـ جانلويجي دوناروما قائد الأتزوري الذي منع عددا كبيرا من الأهداف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من يورو 2024.

سجل هدف اللقاء الوحيد ريكاردو كالافيوري بالخطأ في مرماه.

أطلق لاعبو إسبانيا 20 تسديدة على إيطاليا من بينها 9 بين القائمين والعارضة تصدى لهما دوناروما الذي لولاه لخرج الأتزوري بخسارة مدوية.

الآن الطليان سيكون عليهم شكر دوناروما لحماية من نتيجة كارثية، والانتظار للجولة المقبلة من أجل حسم التأهل ضد كرواتيا.

وحقق لاعبو إيطاليا سجلا سلبيا في البطولات الكبرى، مباراة اليوم شهدت أقل عدد من التسديدات لاعبي إيطاليا (4) منذ يورو 1980.

في المقابل أصبح منتخب إسبانيا ثاني المتأهلين بشكل رسمي لدور الـ 16 بعد ألمانيا المستضيفة وثاني من يحصد العلامة الكاملة.

وضمنت إسبانيا الصدارة تاركا بطاقة المركز الثاني بين إيطاليا صاحبة الـ 3 نقاط وكرواتيا وألبانيا والذي يمتلك كل منتخب منهما نقطة.

وسيلتقي منتخب إيطاليا مع كرواتيا في مباراة حاسمة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل.

فيما سيحتفظ منتخب ألبانيا بحظوظه عندما يلتقي في نفس الوقت مع إسبانيا.

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