شكرا دوناروما

انتصر منتخب إسبانيا على إيطاليا بنتيجة 1-0 فقط والفضل يعود لـ جانلويجي دوناروما قائد الأتزوري الذي منع عددا كبيرا من الأهداف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من يورو 2024.

سجل هدف اللقاء الوحيد ريكاردو كالافيوري بالخطأ في مرماه.

أطلق لاعبو إسبانيا 20 تسديدة على إيطاليا من بينها 9 بين القائمين والعارضة تصدى لهما دوناروما الذي لولاه لخرج الأتزوري بخسارة مدوية.

الآن الطليان سيكون عليهم شكر دوناروما لحماية من نتيجة كارثية، والانتظار للجولة المقبلة من أجل حسم التأهل ضد كرواتيا.

وحقق لاعبو إيطاليا سجلا سلبيا في البطولات الكبرى، مباراة اليوم شهدت أقل عدد من التسديدات لاعبي إيطاليا (4) منذ يورو 1980.

في المقابل أصبح منتخب إسبانيا ثاني المتأهلين بشكل رسمي لدور الـ 16 بعد ألمانيا المستضيفة وثاني من يحصد العلامة الكاملة.

وضمنت إسبانيا الصدارة تاركا بطاقة المركز الثاني بين إيطاليا صاحبة الـ 3 نقاط وكرواتيا وألبانيا والذي يمتلك كل منتخب منهما نقطة.

وسيلتقي منتخب إيطاليا مع كرواتيا في مباراة حاسمة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل.

فيما سيحتفظ منتخب ألبانيا بحظوظه عندما يلتقي في نفس الوقت مع إسبانيا.























































التشكيل

بدأ إيمريك لابورت في الدفاع بدلا من ناتشو فيرنانديز الغائب بسبب الإصابة ضمن تغيير وحيد في تشكيل إسبانيا.

في المقابل اعتمد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإيطاليا على نفس الأسماء التي فازت على ألبانيا في المباراة الأولى دون تغيير.

وصف المباراة

ظهر تركيز لاعبو إسبانيا على الجهة اليسرى لشن هجومهم على مرمى دوناروما.

وفي الدقيقة 2 أرسل نيكو ويليامز عرضية بعد توغل وسدد بيدري رأسية قوية أبعدها أفضل حارس في يورو 2020 لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 10 ومن مرتدة سريعة قادها ألفارو موراتا أرسل عرضية لكن رأسية ويليامز مرت بجوار القائم.

وتألق دوناروما أمام موراتا الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23.

وبعد دقيقتين واصل دوناروما تألقه وتعملق بتسديدة صاروخية أبعدها لركنية من تصويبة بعيدة المدى من فابيان رويز.

استمر استحواذ إسبانيا على الكرة ووصل لـ 61% لكن دون خطورة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول انطلق فيديريكو كييزا وسدد كرة كانت الأولى للأتزوري لكن دون خطورة على أوناي سيمون.

شوط أول انتهى سلبيا مع سيطرة حمراء.

في بداية الشوط الثاني دفع سباليتي بكل من براين كريستانتي وأندريا كامبياسو بدلا من جورجينيو ودافيدي فراتيسي.

وبعد 20 ثانية على بداية الشوط الثاني تحصل كريستانتي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على قدم رودري.

استمر ضغط إسبانيا وفي الدقيقة 53 أرسل مارك كوكوريا عرضية أرضية سددها بيدري من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 55 ومن عرضية أرضية قوية مرت من الجميع ارتطمت الكرة بقدم ريكاردو كالافيوري وسكنت شباك إيطاليا لتهتز الشباك.

ولأول مرة يسجل لاعب من منتخب إيطاليا هدفا في شباك بالخطأ في مرماه في بطولة أوروبا.

ومنذ كأس العالم 2006 ضد أمريكا سجل لاعب إيطاليا هدفا عكسيا في بطولة كبرى، عندما سجل كريستيان زاكاردو بالخطأ آنذاك، وتوجت إيطاليا باللقب في أرض ألمانيا.

واصل اللاروخا بحثه عن الهدف الثاني وتألق دوناروما ومنع فرصة موراتا.

فيما سدد لامين جمال كرة مقوسة مرت بجوار القائم مع مرور ساعة على اللقاء.

وشارك ماتيا زاكاني وماتيو ريتيجي بدلا من كييزا وسكاماكا بحثا عن تنشيط هجوم الأتزوري.

وفي الدقيقة 71 سدد نيكو ويليامز كرة قوية من الجهى اليمنى ارتطمت بعارضة دوناروما العلوية.

وسدد لورينزو بيليجريني ثاني تسديدة للأتزوري في المباراة من ركلة حرة مباشرة مرت أعلى عارضة دون خطورة على سيمون.

وشارك بعدها كل من أليكس بينا وفيران توريس بدلا من بيدري ولامين جمال.

ثم تبعها مشاركة إيزوي بيريز وميكيل أويارزبال بدلا من نيكو ويليامز وموراتا في الدقيقة 78.

وتحصل منتخب إيطاليا على الركنية الأولى في الدقيقة 86 لكن دون أن يستغلها اللاعبين.

وتألق دوناروما ومنع بيريز من تسجيل الأول بالتصدي لتسديدته في الدقيقة 90+1.

وبعد دقيقة منع انفرادا تاما من بيريز لتستمر النتيجة على نفس الحال، وتنتهي المباراة بفوز إسبانيا بهدف دون رد فقط.

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