الأولى للفريقين.. إبراهيم محمد حكما لمباراة الأهلي ضد الداخلية
الخميس، 20 يونيو 2024 - 23:51
كتب : FilGoal
يدير إبراهيم محمد مباراة الداخلية ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد السلام في السابعة مساءً ليوم الجمعة.
ويعاون إبراهيم كل من وائل شعبان وحسن رمضان، ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني ويعاونه أسامة السيد.
ولم يسبق أن أدار إبراهيم محمد أي مباراة للأهلي من قبل محليا، كما لم يسبق له إدارة مباراة للداخلية.
وأدار إبراهيم تحكيميا الموسم الجاري 6 مباريات أشهر 28 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر.
فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.
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