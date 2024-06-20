إبراهيم محمد حكما لمباراة الأهلي ضد الداخلية

الخميس، 20 يونيو 2024 - 23:51

كتب : FilGoal

إبراهيم محمد - حكم المصري والبنك الأهلي

يدير إبراهيم محمد مباراة الداخلية ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في السابعة مساءً ليوم الجمعة.

ويعاون إبراهيم كل من وائل شعبان وحسن رمضان، ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني ويعاونه أسامة السيد.

May be an image of ‎text that says '‎ננוא មតរ ACIPTINEA دوري النيل الجولة الثانية عشر الجمعة- 21 يونيو 2024 ستاد السلام C الداخلية 7:00 الأهلي 1 مصر إبراهيم محمد 조 مصر حكم ساحة 然 حکم مساعد 1 مصر وائل شعبان حسن رمضان 1 مصر حکم مساعد 2 PM مصر حکم رابع H صبحي العمراوي محمود بسيوني أسامة السيد مصر حکم VAR حکم VAR مساعد‎'‎

ولم يسبق أن أدار إبراهيم محمد أي مباراة للأهلي من قبل محليا، كما لم يسبق له إدارة مباراة للداخلية.

وأدار إبراهيم تحكيميا الموسم الجاري 6 مباريات أشهر 28 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.

الأهلي الداخلية الدوري المصري
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