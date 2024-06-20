محمد الغازي حكما للقاء الزمالك ضد فاركو

يدير محمد الغازي مباراة الزمالك ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً الجمعة.

ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق، ومحمود دسوقي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي ومحمد سلامة.

وستكون تلك المباراة الأولى التي يديرها الغازي والزمالك طرفا فيها.

وسبق أن أدار مباراة لفاركو في الجولة السابعة ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل 1-1.

وأدار الغازي هذا الموسم 8 مباريات أشهر خلالها 33 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.