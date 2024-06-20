محمد الغازي حكما للقاء الزمالك ضد فاركو
الخميس، 20 يونيو 2024 - 23:45
كتب : FilGoal
يدير محمد الغازي مباراة الزمالك ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً الجمعة.
ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق، ومحمود دسوقي كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي ومحمد سلامة.
وستكون تلك المباراة الأولى التي يديرها الغازي والزمالك طرفا فيها.
وسبق أن أدار مباراة لفاركو في الجولة السابعة ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل 1-1.
وأدار الغازي هذا الموسم 8 مباريات أشهر خلالها 33 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.
ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.
فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.
نرشح لكم
الأولى للفريقين.. كل ما تريد معرفته عن إبراهيم محمد حكم مباراة الأهلي والداخلية ظهوره الأول مع الأبيض.. من هو محمد الغازي حكم مباراة الزمالك أمام فاركو مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-6-2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك وهولندا وفرنسا عضو رابطة الأندية يتحدث عن مجاملة الأهلي.. ويرد على موقف الزمالك الزمالك: طرح تذاكر مباراة الأهلي؟ متمسكون بموقفنا.. وحقيقة تفعيل بند شراء شحاتة إبراهيم محمد حكما لمباراة الأهلي ضد الداخلية على رأسهم زيزو وشيكابالا وفتوح.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام فاركو مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تحويل جوميز إلى لجنة الانضباط