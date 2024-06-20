محمد الغازي حكما للقاء الزمالك ضد فاركو

الخميس، 20 يونيو 2024 - 23:45

كتب : FilGoal

الزمالك × فاركو

يدير محمد الغازي مباراة الزمالك ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً الجمعة.

ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق، ومحمود دسوقي كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي ومحمد سلامة.

May be an image of ‎text that says '‎كر ICIPTANEA دوري النيل الجولة الثانية عشر الجمعة 21 يونيو 2024 ستاد المقاولون العرب الزمالك 7:00 شار فاركو m연벌 MN مصر 1 حكم ساحة محمد الغازي هاني عبد الفتاح مصر 戦 مصر حكم مساعد محمد فاروق N حكم مساعد 2 PA مصر حکم رابع محمود الدسوقي مصر طارق مجدي محمد سلامة H مصر حکم VAR حكم VAR مساعد‎'‎

وستكون تلك المباراة الأولى التي يديرها الغازي والزمالك طرفا فيها.

وسبق أن أدار مباراة لفاركو في الجولة السابعة ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل 1-1.

وأدار الغازي هذا الموسم 8 مباريات أشهر خلالها 33 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

محمد الغازي الدوري المصري الزمالك فاركو
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