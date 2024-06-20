هاري كين: التراجع بعد التسجيل؟ أحيانا لا نعرف من يجب أن يضغط

الخميس، 20 يونيو 2024 - 23:27

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا - صربيا

أبدى هاري كين مهاجم إنجلترا اعتقاده أن هناك خلل في منظومة الضغط لدى الفريق، وذلك بعد التعادل مع الدنمارك في مجموعات يورو 2024.

وقال كين في تصريحاته لـ بي بي سي بعد المباراة: "التراجع بعد التسجيل؟ أعتقد أنه شيء يجب أن نتحسن فيه".

وأضاف "أعتقد أننا نبدأ المباريات جيدا ولكن حين تتراجع الفرق للدفاع من الخلف لا نصبح واثقين من كيفية الضغط ومن يفترض به أن يضغط".

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وأوضح "في الشوط الثاني حاولنا التغيير قليلا ولكن كانت الأمور صعبة".

وتابع "الدنمارك تستحق الثناء فقد أحدثت بعض التهديدات، وعموما يجب أن ننظر للوراء ونرى ما يجب إصلاحه".

وتعادل منتخب النمارك للمرة الثانية في يورو 2024، مع إنجلترا هذه المرة بهدف لكل فريق.

سجل هاري كين هدف إنجلترا، بينما تعادل مورتن هيولماند للدنمارك.

مجموعة الفوز الوحيد والتعادلات الثلاثة حتى الآن، يتصدرها المنتخب الإنجليزي برصيد 4 نقاط، ويليه الدنمارك وسلوفينيا بنقطتين، وأخيرا صربيا بنقطة واحدة.

هاري كين الدوري الإنجليزي
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