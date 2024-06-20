يورو 2024 - هويبير: واجهنا إنجلترا "على أرضنا".. وهكذا حجمنا نجومها

الخميس، 20 يونيو 2024 - 23:21

كتب : FilGoal

هويبير

أبدى بيير إيميل هويبير لاعب وسط الدنمارك سعادته بأداء الفريق والجماهير أمام إنجلترا في الجولة الثانية لمجموعات يورو 2024.

وقال هويبير في تصريحاته بعد المباراة: "الجماهير كانت عظيمة. في وجود جماهيرنا شعرنا أننا نلعب في ديارنا".

وأضاف "إنجلترا لديها العديد من اللاعبين الجيدين، وكان لديهم العديد من الطاقة بالبدلاء لتغيير المباراة في الشوط الثاني".

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وأوضح "نجحنا في الحد من قوة نجوم إنجلترا كفريق، وتحضرنا جيدا وكنا منظمين".

واختتم "الكل أتى بالطاقة اللازمة، وهذه هي روح الفريق".

وتعادل منتخب النمارك للمرة الثانية في يورو 2024، مع إنجلترا هذه المرة بهدف لكل فريق.

سجل هاري كين هدف إنجلترا، بينما تعادل مورتن هيولماند للدنمارك.

مجموعة الفوز الوحيد والتعادلات الثلاثة حتى الآن، يتصدرها المنتخب الإنجليزي برصيد 4 نقاط، ويليه الدنمارك وسلوفينيا بنقطتين، وأخيرا صربيا بنقطة واحدة.

إنجلترا الدنمارك هويبير يورو 2024
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