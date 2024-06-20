على رأسهم زيزو وشيكابالا وفتوح.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام فاركو

الخميس، 20 يونيو 2024 - 23:02

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو مع الزمالك ضد المصري

يفقد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مجموعة من العناصر المؤثرة خلال مواجهة فاركو.

ويلعب الزمالك أمام فاركو مساء الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 بمسابقة الدوري.

ويأتي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمود عبد الرازق شيكابالا على رأس غيابات الزمالك أمام فاركو.

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كما يغيب محمد عواد ونبيل عماد وسيف الدين الجزيري عن صفوف الأبيض أمام فاركو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غيابات الزمالك أمام فاركو جاءت للأسباب التالية:

محمد عواد: نظرا للقرار الانضباطي بإيقافه على خلفية واقعة مشادته مع زميله حسام عبد المجيد في مباراة المصري.

محمود علاء: وجهة نظر فنية

أحمد فتوح: بسبب الإصابة في كاحل القدم

نبيل عماد وأحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي: للايقاف لحصولهم على 3 بطاقات صفراء

مهاب ياسر: بسبب الاصابة بكدمة في القدم

شيكابالا: بسبب الإصابة في العضلة الأمامية

مصطفى الزناري: بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

سيف الدين الجزيري: بسبب الاصابة في العضلة الخلفية

سامسون أكينيولا: لعدم وصوله إلى القاهرة بسبب أزمة مستحقاته المتأخرة

أحمد حمدي ومحمود حمدي الونش: بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر

الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد شحاتة – زياد كمال – سيد عبد الله – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – محمد عاطف – مصطفى شلبي.

الهجوم: ناصر منسي – يوسف إبراهيم "أوباما".

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

الزمالك فاركو الدوري المصري
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