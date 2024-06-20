يورو 2024 - مبابي يظهر بالقناع لأول مرة قبل مواجهة هولندا

ظهر كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا لأول مرة بقناع على الوجه بعد تعرضه لكسر في الأنف خلال مواجهة النمسا في يورو 2024.

ويستعد مبابي قائد الديوك لمواجهة كلاسيكية أوروبية ضد هولندا غدا الجمعة في العاشرة مساءً.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "كيليان سيرتدي قناعا، وهذه معلومات كافية، وكل شيء يسير في الاتجاه الصحيح".

وأكمل "أمس الأربعاء كان لديه الفرص للخروج وسنتأكد من كل شيء غدا".

وظهر مبابي في المران الختامي استعدادا لمواجهة هولندا بقناع يحمل ألوان علم فرنسا ونجمتين تشيران للقبي كأس العالم.

وتم صنع قناع مخصوص للاعب للمشاركة به خلال المباريات عقب الانتهاء من العلاج الذي سيخضع له.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت في وقت سابق أن مشاركة كيليان ضد هولندا ليست مستبعدة.

وتدرب مبابي منفردا أمس الأربعاء وهو يضع لاصق على أنفه.

🔴 جريدة ليكيب مشاركة كيليان مبابي ضد هولندا يوم الجمعة ليست مستبعدة، كل شيء سيعتمد على ما سيحدث في تدريب الخميس pic.twitter.com/V43tjMpWYL — FilGoal (@FilGoal) June 20, 2024

في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أنه من المتوقع عدم عودة مبابي للعب قبل ربع نهائي يورو 2024.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن مبابي سيخضع للعلاج داخل معسكر منتخب فرنسا ولن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب.

وتعرض مبابي لإصابة دموية في الدقيقة 86 بعدما اصطدم برأسه في رأس مدافع النمسا لتسيل الدماء من وجهه.

وخرج مبابي لتلقي العلاج وبعدها عاد إلى الملعب دون أن يحصل على إذن الحكم للدخول وسقط على الأرض.

وأخرج له الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه أوليفيه جيرو.

وحتى الآن لم يسجل مبابي أول أهدافه مع فرنسا في بطولة يورو بشكل عام.