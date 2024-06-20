قائمة الزمالك - غيابات عديدة أمام فاركو.. وعودة عمر جابر وناصر ماهر

الخميس، 20 يونيو 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء المصري

ضربت الغيابات قائمة الزمالك في مواجهة فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء فاركو في استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً من غدا الجمعة.

ويغيب أحمد سيد "زيزو" وإبراهيما نداي ونبيل عماد بسبب الإيقاف وتراكم البطاقات.

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فيما يغيب محمد عواد بسبب خضوعه لتحقيق عقب ما حدث في مباراة الفريق الأخيرة مع حسام عبد المجيد ضد المصري.

ويتواصل غياب كل من شيكابالا وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وسيف الجزيري بسبب الإصابة، ومحمود علاء لأسباب فنية، وسامسون أكينيولا الذي لم يعد من بلاده بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وعاد عمر جابر بعد نهاية الإيقاف، وكذلك ناصر ماهر وياسر حمد لقائمة الأبيض.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر

الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد شحاتة – زياد كمال – سيد عبد الله – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – محمد عاطف – مصطفى شلبي.

الهجوم: ناصر منسي – يوسف إبراهيم "أوباما".

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

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