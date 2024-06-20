تشكيل يورو 2024 - تغيير في دفاع إسبانيا.. وإيطاليا بنفس الأسماء

أجرى منتخب إسبانيا تغييرا وحيدا على فريقه، فيما يبدأ منتخب إيطاليا بنفس الأسماء في قمة الجولة الثانية للمجموعة الثانية في يورو 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب جيلسنكرشين معقل شالكة في مباراة تبدأ العاشرة مساءً.

ويبدا إيمريك لابورت في الدفاع بدلا من ناتشو فيرنانديز الغائب بسبب الإصابة.

في المقابل اعتمد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإيطاليا على نفس الأسماء التي فازت على ألبانيا في المباراة الأولى دون تغيير.

وجاء تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كاربخال – روبن لو نورماند – إيمريك لابورت – مارك كوكوريا

الوسط: بيدري – رودري – فابيان رويز

الهجوم: لامين جمال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز

فيما جاء تشكيل إيطاليا

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: فيدريكو ديماركو – ريكاردو كالافيوري – أليساندرو باستوني – جيوفاني دي لورينزو

الوسط: جورجينيو – نيكولو باريلا- لورينزو بيليجريني

الهجوم: فيدريكو كييزا – جانلوكا سكاماكا – دافيدي فراتيسي

وتعد تلك المواجهة الثامنة بين إيطاليا وإسبانيا في اليورو وهي الأكثر تكرارا في تاريخ البطولة.

وإجمالا التقى الفريقان في 47 مباراة فاز منتخب إسبانيا في 14 وإيطاليا في 11 وتعادلا في 14 مباراة.

ويتصدر منتخب إسبانيا الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه إيطاليا بفارق الأهداف.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الرابع بنقطة وحيدة ويتفوق عليه بفارق الأهداف ألبانيا بنفس الرصيد من النقاط.