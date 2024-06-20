يورو 2024 – هاري كين يعادل رقم أوين وروني القياسي

الخميس، 20 يونيو 2024 - 20:28

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا - صربيا

عادل هاري كين قائد منتخب إنجلترا الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي مايكل أوين وواين روني نجمي الكرة الإنجليزية السابقين.

وسجل كين هدف التقدم لمنتخب إنجلترا في شباك الدنمارك خلال المباراة المقامة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وبات هاري كين ثالث لاعب يسجل في 4 بطولات كبرى منفصلة لإنجلترا (كأس العالم 2018 ، يورو 2020 ، كأس العالم 2022 ، يورو 2024) ، بعد مايكل أوين وواين روني.

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كما عزز هاري كين صدارته في سباق هدافي إنجلترا في البطولات الكبرى بعدما وصل إلى هدفه رقم 13.

ويأتي الترتيب كالتالي:

هاري كين: 13

جاري لينيكر: 10

آلان شيرر: 9

واين روني: 7

مايكل أوين: 6

جيف هيرست: 6

وبشكل عام سجل هاري كين 47 هدفا خلال 50 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ ومنتخب إنجلترا.

يورو 2024 هاري كين
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