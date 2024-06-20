دورة الترقي - مكي: عقلنا لا يستطيع الاستيعاب والتفكير بسبب الضغوط

وصف محمد مكي المدير الفني لـ حرس الحدود مشوار فريقه نحو التأهل للدوري الممتاز بالصعب والطويل.

وتصدر حرس الحدود منافسات مجموعة دورة الترقي بعدما حقق فوزا قاتلا على الترسانة.

وباتت بطاقة التأهل محصورة بين الحرس وسبورتنج حيث سيلتقيا سويا في الجولة الأخيرة.

وقال محمد مكي عبر أون تايم سبورتس بعد نهاية اللقاء: "لدينا مباراة صعبة جدا بعد 5 أيام".

وأكمل "أبارك لفريقي على خوض مباراة كبيرة لأننا نلعب تحت ضغوط كبيرة جدا وخضنا عدد مباريات أكثر وأقوى ونشعر بالإنهاك وعقلنا لا يستطيع الاستيعاب والتفكير".

وأتم "نتمنى أن يكون حسم التأهل من نصيبنا ونعود للدوري الممتاز".

لقطة الموسم👌🥹بكاء محمد مكي عقب احراز هدف الفوز لفريقه حرس الحدود في الوقت القاتل 👇🏻 pic.twitter.com/iE5rp32Mku — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

وانتصر حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل على الترسانة، ورفع رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة.

فيما خطف سبورتنج نقطة من التعادل بعدما حوّل تأخره لتعادل في الشوط الثاني بنتيجة 2-2 ضد منتخب السويس، وأصبح في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني.

وانتهت آمال الترسانة ومنتخب السويس في التأهل، حيث احتل منتخب السويس المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما تذيل الشواكيش الترتيب برصيد 4 نقاط.

وسيحتاج الحرس للفوز أو التعادل من أجل العودة للدوري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط لدوري المحترفين.

فيما لا سبيل سوى الفوز لسبورتنج من أجل التأهل للكبار الموسم المقبل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يونيو.

وتبدأ المباراة وفقا للجدول المقرر في الخامسة مساءً.

ويستضيف ملعب حرس الحدود المباراة.

وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

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