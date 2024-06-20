يورو 2024 - أوبلاك بعد تعادل صربيا القاتل: عار وكنا قريبين من الفوز

الخميس، 20 يونيو 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

يان أوبلاك - سلوفينيا

وصف يان أوبلاك قائد منتخب سلوفينيا تعادل فريقه مع صربيا في يورو 2024 بالعار.

وأدرك الصرب التعادل في الدقيقة 90+6 أمام سلوفينيا لحساب المجموعة الثالثة من دور المجموعات.

وقال يان أوبلاك لموقع يويفا بعد المباراة: "أنه عار، لأننا كنا قريبين للغاية من الفوز".

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وأضاف "هذه كرة القدم، لعبنا بمستوى عالٍ جدا لكن للأسف استقبلنا هدف التعادل".

تقدم منتخب سلوفينيا بهدف زان كارنيكيتش وأدرك لوكا يوفيتش التعادل في الوقت القاتل.

التعادل رفع رصيد سلوفينيا للنقطة الثانية من مباراتين فيما حصدت صربيا النقطة الأولى، في انتظار مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك.

ويلتقي منتخب صربيا في الجولة المقبلة مع الدنمارك، فيما تتواجه سلوفينيا مع إنجلترا في الجولة الأخيرة لحسم بطاقات التأهل.

لا أحد يحب صربيا

تشاركت صربيا وسلوفينيا وكرواتيا وألبانيا في القرن الماضي ضمن جمهوريات يوغوسلافيا.

ومع الوصول لتسعينيات القرن الماضي تدهورت العلاقات بين الجمهوريات الست داخل جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية ما نتج عنها مجازر في منطقة البلقان من القوات الصربية.

تورطت سلوفينيا لمدة 10 أيام في الحرب وكانت الأقل تضررا فيما عانت صربيا وكرواتيا وألبانيا والبوسنة من ويلات الحروب والمجارز ما تسبب في نزوح العديدين ومقتل الكثيرين فيما وصفه البعض بالحرب العالمية الثالثة.

وخلال مباراة أمس بين كرواتيا وألبانيا هتفت جماهير الفريقين معا "اقتلوا، اقتلوا، اقتلوا الصرب"، في إشارة للخلافات السياسية بين هذه الدول في يوغوسلافيا قبل تفككها.

ما جعل الاتحاد الصربي يهدد بالانسحاب من البطولة.

كما سبق واتهم يويفا الاتحاد الصربي "بإرسال رسالة استفزازية لا تصلح لحدث رياضي" بعد أن رفع أنصارها لافتة تحمل العلم الوطني الصربي والتي كانت تضم كوسوفو، جمهوريتها السابقة، داخل حدودها.

وقبل المباراة هتفت جماهير صربيا في ساحة ميدان مارين بلاتز بمدينة ميونيخ الألماني: "كوسوفو في قلب صربيا"، حيث تعتبر صربيا كوسوفو ضمن أرضيها.

واليوم أظهر لاعبو سلوفينيا بعضا من الغضب بتقدمهم حتى الدقيقة 90+5 لكن رأسية لوكا يوفيتش حسمت أول نقطة لصربيا أوروبيا في تاريخها ومنعت سلوفينيا من أول انتصار في اليورو.

نقطة جاءت بشق الأنفس لمنتخب صربيا الذي أصبح يصارع على أكثر من جبهة في يورو 2024 وليس في أرض الملعب فقط.

سلوفينيا صربيا يان أوبلاك يورو 2024
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