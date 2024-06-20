الأهلي يعلن تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد

أعلن الأهلي تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد.

وتعرض عمر كمال للإصابة ضد الاتحاد السكندري في المباراة الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي.

وحسبما أعلن أحمد جاب الله طبيب الزمالك عبر موقع النادي: "الأشعة أثبتت إصابة عمر كمال بشد في العضلة الأمامية".

وأضاف "اللاعب يبدأ من اليوم تنفيذ برنامج للاستشفاء والتأهيل".

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

وسجل محمود كهربا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 برأسية من عرضية حسين الشحات بالمباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

ويستضيف الأهلي فريق الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة 12 بالدوري المصري.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل على استاد السلام في تمام السابعة مساء.