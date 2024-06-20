دورة الترقي - موعد المباراة الحاسمة بين حرس الحدود ضد سبورتنج.. القناة الناقلة والملعب

تُحسم بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري الموسم المقبل 2024-25 عن طريق دورة الترقي الرباعية والتي ستنتهي مبارياتها يوم الأربعاء المقبل.

وانحصر الصراع بين حرس الحدود وسبورتنج على بطاقة التأهل الأخيرة.

وانتصر حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل على الترسانة، ورفع رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة.

فيما خطف سبورتنج نقطة من التعادل بعدما حوّل تأخره لتعادل في الشوط الثاني بنتيجة 2-2 ضد منتخب السويس، وأصبح في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني.

وانتهت آمال الترسانة ومنتخب السويس في التأهل، حيث احتل منتخب السويس المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما تذيل الشواكيش الترتيب برصيد 4 نقاط.

وسيحتاج الحرس للفوز أو التعادل من أجل العودة للدوري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط لدوري المحترفين.

فيما لا سبيل سوى الفوز لسبورتنج من أجل التأهل للكبار الموسم المقبل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يونيو.

وتبدأ المباراة وفقا للجدول المقرر في الخامسة مساءً.

ويستضيف ملعب حرس الحدود المباراة.

وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.