دورة الترقي - موعد المباراة الحاسمة بين حرس الحدود ضد سبورتنج.. القناة الناقلة والملعب

الخميس، 20 يونيو 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

سبورتنج ضد منتخب السويس في دورة الترقي

تُحسم بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري الموسم المقبل 2024-25 عن طريق دورة الترقي الرباعية والتي ستنتهي مبارياتها يوم الأربعاء المقبل.

وانحصر الصراع بين حرس الحدود وسبورتنج على بطاقة التأهل الأخيرة.

وانتصر حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل على الترسانة، ورفع رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة.

أخبار متعلقة:
الدورة الرباعية - بعد إثارة الشوط الثاني.. الحسم ينحصر بين حرس الحدود وسبورتنج بالجولة الأخيرة الغندور حكما لمواجهة حرس الحدود والترسانة.. والبنا لمباراة منتخب السويس ضد سبورتنج دورة الترقي - حرس الحدود يبتعد في الصدارة.. والترسانة يتفوق على سبورتنج بثلاثية قبل دورة الترقي.. سبورتنج يطلب نقل مبارياته لـ حرس الحدود

فيما خطف سبورتنج نقطة من التعادل بعدما حوّل تأخره لتعادل في الشوط الثاني بنتيجة 2-2 ضد منتخب السويس، وأصبح في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني.

وانتهت آمال الترسانة ومنتخب السويس في التأهل، حيث احتل منتخب السويس المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما تذيل الشواكيش الترتيب برصيد 4 نقاط.

وسيحتاج الحرس للفوز أو التعادل من أجل العودة للدوري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط لدوري المحترفين.

فيما لا سبيل سوى الفوز لسبورتنج من أجل التأهل للكبار الموسم المقبل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يونيو.

وتبدأ المباراة وفقا للجدول المقرر في الخامسة مساءً.

ويستضيف ملعب حرس الحدود المباراة.

وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

دورة الترقي سبورتنج حرس الحدود
نرشح لكم
دورة الترقي - مكي: عقلنا لا يستطيع الاستيعاب والتفكير بسبب الضغوط الدورة الرباعية - بعد إثارة الشوط الثاني.. الحسم ينحصر بين حرس الحدود وسبورتنج بالجولة الأخيرة انتهت دورة الترقي - الحرس (2)-(1) الترسانة.. والسويس (2)-(2) سبورتنج.. الحسم في الجولة الأخيرة الدرجة الثانية – حسن مصطفى مدربا للشرقية.. وعمرو الصفتي يعاونه خبر في الجول - جمعة مشهور يتولى تدريب الترسانة خلفا لحسين شكري دوري المحترفين - حسام عبد العال مدربا لنادي أسوان الدورة الرباعية – منتخب السويس يسقط حرس الحدود.. وانتصار سبورتنج على الترسانة انتهت دورة الترقي - منتخب السويس (1) - (0) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) الترسانة
أخر الأخبار
يورو 2024 – ساوثجيت: عانينا أمام الدنمارك.. ونحن بحاجة إلى هذه الخطوة 27 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مبابي يظهر بالقناع لأول مرة قبل مواجهة هولندا ساعة | ألمانيا 2024
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تحويل جوميز إلى لجنة الانضباط ساعة | الدوري المصري
استراحة يورو 2024 - إسبانيا (0)-(0) إيطاليا.. نهاية الشوط الأول ساعة | ألمانيا 2024
قائمة الزمالك - غيابات عديدة أمام فاركو.. وعودة عمر جابر وناصر ماهر ساعة | الدوري المصري
لاعبو الأهلي يتبرعون لصالح أسرتي المشجعتين الراحلتين ساعة | الدوري المصري
غياب ثلاثي للراحة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية ساعة | الدوري المصري
العزة بالإثم ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز