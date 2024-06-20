مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمباراة الداخلية

اختتم الأهلي مرانه اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الداخلية في مباراة مؤجلة من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الجمعة في السابعة مساءً على استاد السلام.

وأدى الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.