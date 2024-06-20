الدورة الرباعية - بعد إثارة الشوط الثاني.. الحسم ينحصر بين حرس الحدود وسبورتنج بالجولة الأخيرة

الخميس، 20 يونيو 2024 - 19:47

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

اشتعل الصراع قبل جولة واحدة على نهاية دورة الترقي الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل بين حرس الحدود وسبورتنج.

وتبعرث الأوراق قبل الجولة الأخيرة من المنافسات التي تقام جولتها الأخيرة يوم الأربعاء المقبل لحسم المتأهل الأخير للدوري الممتاز رفقة بتروجت وغزل المحلة.

وانتصر حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل على الترسانة، ورفع رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة.

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فيما خطف سبورتنج نقطة من التعادل بعدما حوّل تأخره لتعادل في الشوط الثاني بنتيجة 2-2 ضد منتخب السويس، وأصبح في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني.

وبذلك ستكون المواجهة الأخيرة بينهما يوم الأربعاء المقبل حاسمة على بطاقة التأهل الأخيرة للدوري الممتاز.

وانتهت آمال الترسانة ومنتخب السويس في التأهل، حيث احتل منتخب السويس المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما تذيل الشواكيش الترتيب برصيد 4 نقاط.

وسيحتاج الحرس للفوز أو التعادل من أجل العودة للدوري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط لدوري المحترفين.

فيما لا سبيل سوى الفوز لسبورتنج من أجل التأهل للكبار الموسم المقبل.

منتخب السويس × سبورتنج

بصافرة تحكيمية لمحمود البنا، اعترض لاعبو سبورتنج على عدم احتساب هدف لصالحهم في شباك منتخب السويس بداعي تخطي الكرة لخط المرمى في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 45+5 من الشوط الأول سجل أحمد إبراهيم برأسية هدف تقدم منتخب السويس بعد خطأ فادح من الحارس الذي سقطت الكرة من يديه.

وفي بداية الشوط الثاني أضاف عبد الله سلام الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لتصبح النتيجة 2-0 لمنتخب السويس في الدقيقة 46.

وقلّص رزق عبد الحليم برأسية قوية الفارق في الدقيقة 64 من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك سبورتنج التعادل في الدقيقة 82 برأسية رزق عبد الحليم بعدما ارتقى أعلى من الجميع.

ومع وصول المباراة للدقيقة 10 من الوقت بدلا من الضائع أطلق البنا صافرته معلنا تعادلا مثيرا.

حرس الحدود × الترسانة

وفي مباراة أدارها أحمد الغندور، خطف حرس الحدود فوزا قاتلا على الترسانة بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد حرس الحدود.

وتقدم الترسانة في بداية الشوط الثاني عن طريق مصطفى ضاحي في الدقيقة 52.

وأهدر أجوستين أوتو فرصة التقدم مهدرا فرصة لا تضيع من داخل منطقة الست ياردات في مواجهة المرمى.

وسجل محمود أبو جودة برأسية متقنة في الدقيقة 61 هدف التعادل لحرس الحدود.

وفي الدقيقة 90+3 ومن مرتدة قادها محمد أبو جودة من الجهة اليمنى أرسل عرضية أرضية أودعها محمد مصطفى في الشباك مسجلا هدف التقدم القاتل لحرس الحدود.

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