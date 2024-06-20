الدورة الرباعية - بعد إثارة الشوط الثاني.. الحسم ينحصر بين حرس الحدود وسبورتنج بالجولة الأخيرة

اشتعل الصراع قبل جولة واحدة على نهاية دورة الترقي الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل بين حرس الحدود وسبورتنج.

وتبعرث الأوراق قبل الجولة الأخيرة من المنافسات التي تقام جولتها الأخيرة يوم الأربعاء المقبل لحسم المتأهل الأخير للدوري الممتاز رفقة بتروجت وغزل المحلة.

وانتصر حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل على الترسانة، ورفع رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة.

فيما خطف سبورتنج نقطة من التعادل بعدما حوّل تأخره لتعادل في الشوط الثاني بنتيجة 2-2 ضد منتخب السويس، وأصبح في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني.

وبذلك ستكون المواجهة الأخيرة بينهما يوم الأربعاء المقبل حاسمة على بطاقة التأهل الأخيرة للدوري الممتاز.

وانتهت آمال الترسانة ومنتخب السويس في التأهل، حيث احتل منتخب السويس المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما تذيل الشواكيش الترتيب برصيد 4 نقاط.

وسيحتاج الحرس للفوز أو التعادل من أجل العودة للدوري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط لدوري المحترفين.

فيما لا سبيل سوى الفوز لسبورتنج من أجل التأهل للكبار الموسم المقبل.

منتخب السويس × سبورتنج

بصافرة تحكيمية لمحمود البنا، اعترض لاعبو سبورتنج على عدم احتساب هدف لصالحهم في شباك منتخب السويس بداعي تخطي الكرة لخط المرمى في الدقيقة 15.

في إيه بين خط المرمى ومحمود البنا؟💣🤔.. هجمة لسبورتنج ومطالبات بتجاوز الكرة لخط المرمى.. والحكم يرفض احتسابها هدف ويأمر باستمرار اللعب pic.twitter.com/AVDTSlZ6vf — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

وفي الدقيقة 45+5 من الشوط الأول سجل أحمد إبراهيم برأسية هدف تقدم منتخب السويس بعد خطأ فادح من الحارس الذي سقطت الكرة من يديه.

خطأ حارس مرمى سبورتنج يكلف فريقه التأخر في النتيجة.. منتخب السويس يتقدم بالأول🔥🔥 pic.twitter.com/z02aqhFPmO — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

وفي بداية الشوط الثاني أضاف عبد الله سلام الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لتصبح النتيجة 2-0 لمنتخب السويس في الدقيقة 46.

"متوصوش السوايسة الدنيا هايصة كده كده"🔥🔥.. منتخب السويس يضيف الهدف الثاني في مرمى سبورتنج pic.twitter.com/lwfmbbEUyh — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

وقلّص رزق عبد الحليم برأسية قوية الفارق في الدقيقة 64 من داخل منطقة الجزاء.

طلقة بالرأس🔥🔥.. سبورتنج يسجل ويقلص الفارق مع منتخب السويس pic.twitter.com/4oY9jowBbW — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

وأدرك سبورتنج التعادل في الدقيقة 82 برأسية رزق عبد الحليم بعدما ارتقى أعلى من الجميع.

ريمونتادا ساحلية.. سبورتنج يعود ويسجل التعادل في مرمى منتخب السويس🔥🔥 pic.twitter.com/fU2PISV1BC — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

ومع وصول المباراة للدقيقة 10 من الوقت بدلا من الضائع أطلق البنا صافرته معلنا تعادلا مثيرا.

حرس الحدود × الترسانة

وفي مباراة أدارها أحمد الغندور، خطف حرس الحدود فوزا قاتلا على الترسانة بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد حرس الحدود.

وتقدم الترسانة في بداية الشوط الثاني عن طريق مصطفى ضاحي في الدقيقة 52.

وأهدر أجوستين أوتو فرصة التقدم مهدرا فرصة لا تضيع من داخل منطقة الست ياردات في مواجهة المرمى.

وسجل محمود أبو جودة برأسية متقنة في الدقيقة 61 هدف التعادل لحرس الحدود.

وفي الدقيقة 90+3 ومن مرتدة قادها محمد أبو جودة من الجهة اليمنى أرسل عرضية أرضية أودعها محمد مصطفى في الشباك مسجلا هدف التقدم القاتل لحرس الحدود.