يورو 2024 - مدرب سلوفينيا: تفاصيل بسيطة حرمتنا من الفوز على صربيا

أعرب ماتياس كيك مدرب سلوفيينا عن رضاه رغم التعادل أمام صربيا.

وخطف منتخب صربيا تعادلا قاتلا ضد سلوفينيا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من يورو 2024 بنتيجة 1-1.

وقال ماتياس كيك مدرب سلوفينيا عبر بي إن سبورتس: "فخور بما قدمه اللاعبون من جهد وروح قتالية".

وأضاف "منتخب صربيا كان المرشح لحصد نقاط المباراة كاملة، لكننا كنا عل قدر المسؤولية وتفاصيل بسيطة حرمتنا من تحقيق الانتصار".

وأتم "حظوظنا قائمة وسنقدم كل ما لدينا خلال مواجهة المنتخب الإنجليزي رغم صعوبة المهمة".

التعادل رفع رصيد سلوفينيا للنقطة الثانية من مباراتين فيما حصدت صربيا النقطة الأولى، في انتظار مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك.

ويلتقي منتخب صربيا في الجولة المقبلة مع الدنمارك، فيما تتواجه سلوفينيا مع إنجلترا في الجولة الأخيرة لحسم بطاقات التأهل.

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