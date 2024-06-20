تشكيل يورو 2024 - لا تغييرات في إنجلترا.. وماهيلي أساسي مع الدنمارك

لم يُجر منتخبا الدنمارك وإنجلترا أي تغيير في التشكيل لمواجهتهما في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من يورو 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب فرانكفورت أرينا في ألمانيا التي تستضيف البطولة حتى 14 يوليو المقبل.

ويقود رامسوس هويلوند ويوناس ويند هجوم الدنمارك، ويبدأ يواكيم ماهيلي أساسيا بدلا من ألكسندر باه في وسط الدنمارك.

فيما يخوض كريستيان إريكسن مباراته الـ 132 بقميص الفايكنج معادلا سيمون كيير كأكثر من مثلا المنتخب تاريخيا.

في المقابل يبدأ جود بيلينجهام خلف هجوم إنجلترا ويتواجد ترينت ألكسندر أرنولد في خط الوسط.

وجاء تشكيل الدنمارك

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: يواكيم أندرسين – أندريس كريستنسين – يانيك فيسترجارد

الوسط: يواكيم ماهيلي – مورتن هويلماند – بيير إيميل هويبيرج – كريستيان إريكسن - فيكتور كريستنسين

الهجوم: رامسوس هويلوند – يوناس ويند

فيما جاء تشكيل إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مارك جويهي – كيران تريبير

الوسط: ديكلان رايس – ترينت ألكسندر أرنولد – جود بيلينجهام

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – فيل فودين

ويتفوق منتخب إنجلترا في مواجهاته على الدنمارك بواقع 14 انتصارا مقابل 5 للدنمارك.

ويقود البرتغالي أرتور سواريش دياش المباراة تحكيميا.

ويتصدر الأسود الثلاثة الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب سلوفينيا الوصافة برصيد نقطتين من تعادلين.

ويحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث برصيد نقطة وبنفس الرصيد يأتي منتخب صربيا الذي تعادل منذ قليل مع سلوفينيا.