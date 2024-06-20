خطف منتخب صربيا تعادلا قاتلا ضد سلوفينيا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من يورو 2024 بنتيجة 1-1.

تقدم منتخب سلوفينيا بهدف زان كارنيكيتش وأدرك لوكا يوفيتش التعادل في الوقت القاتل.

التعادل رفع رصيد سلوفينيا للنقطة الثانية من مباراتين فيما حصدت صربيا النقطة الأولى، في انتظار مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك.

ويلتقي منتخب صربيا في الجولة المقبلة مع الدنمارك، فيما تتواجه سلوفينيا مع إنجلترا في الجولة الأخيرة لحسم بطاقات التأهل.

لا أحد يحب صربيا

تشاركت صربيا وسلوفينيا وكرواتيا وألبانيا في القرن الماضي ضمن جمهوريات يوغوسلافيا.

ومع الوصول لتسعينيات القرن الماضي تدهورت العلاقات بين الجمهوريات الست داخل جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية ما نتج عنها مجازر في منطقة البلقان من القوات الصربية.

تورطت سلوفينيا لمدة 10 أيام في الحرب وكانت الأقل تضررا فيما عانت صربيا وكرواتيا وألبانيا والبوسنة من ويلات الحروب والمجارز ما تسبب في نزوح العديدين ومقتل الكثيرين فيما وصفه البعض بالحرب العالمية الثالثة.

وخلال مباراة أمس بين كرواتيا وألبانيا هتفت جماهير الفريقين معا "اقتلوا، اقتلوا، اقتلوا الصرب"، في إشارة للخلافات السياسية بين هذه الدول في يوغوسلافيا قبل تفككها.

ما جعل الاتحاد الصربي يهدد بالانسحاب من البطولة.

كما سبق واتهم يويفا الاتحاد الصربي "بإرسال رسالة استفزازية لا تصلح لحدث رياضي" بعد أن رفع أنصارها لافتة تحمل العلم الوطني الصربي والتي كانت تضم كوسوفو، جمهوريتها السابقة، داخل حدودها.

وقبل المباراة هتفت جماهير صربيا في ساحة ميدان مارين بلاتز بمدينة ميونيخ الألماني: "كوسوفو في قلب صربيا"، حيث تعتبر صربيا كوسوفو ضمن أرضيها.

واليوم أظهر لاعبو سلوفينيا بعضا من الغضب بتقدمهم حتى الدقيقة 90+5 لكن رأسية لوكا يوفيتش حسمت أول نقطة لصربيا أوروبيا في تاريخها ومنعت سلوفينيا من أول انتصار في اليورو.

نقطة جاءت بشق الأنفس لمنتخب صربيا الذي أصبح يصارع على أكثر من جبهة في يورو 2024 وليس في أرض الملعب فقط.

وصف المباراة

بدأ منتخب سلوفينيا مهاجما بحثا عن الهدف الأول لكن تصويبات لاعبيه لم تشكل أي خطورة على مرمى صربيا.

وفي الدقيقة 28 تصدى يان أوبلاك حارس سلوفينيا لرأسية دوشان فلاهوفيتش مانعا صربيا من التقدم.

وبعد 4 دقائق مرت رأسية ألكسندر ميتروفيتش بجوار القائم الأيمن لسلوفينيا.

وفي الدقيقة 38 منع القائم الأيسر تسديدة تيمي ماكس إلشينك ثم مرت متابعة بنجامين سيسكو بجوار القائم الأيسر لتضيع فرصة الهدف الأول في اللقاء.

وتصدى أوبلاك في الدقيقة 42 لتسديدة ميتروفيتش لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني مرت رأسية ميتروفيتش أعلى العارضة في الدقيقة 50.

وتصدى راكوفيتش حارس صربيا لتسديدة سيسكو في الدقيقة 58 ببراعة.

وفي الدقيقة 69 اهتزت الشباك لأول مرة بتسديدة من زان كارنيكيتش بعدما حوّل عرضية إلشينك في الشباك.

مباشرة ردت العارضة في الدقيقة 72 تصويبة ميتروفيتش.

وفي الدقيقة 75 مرت تسديدة البديل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بجوار القائم الأيسر.

ضغط صربيا زاد بشكل حاد في الدقائق الأخيرة واستطاع لوكا يوفيتش برأسية متقنة أن يسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع بعد ركنية نفذها إيفان إيليتش.

نتيجة خطف بها الصرب أول نقطة في تاريخهم الحديث باليورو، ومنعوا سلوفينيا من حصد أول انتصار أوروبي لهم.

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