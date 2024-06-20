اتحاد الكرة لـ في الجول: غير صحيح فتح باب القيد للموسم الجديد مطلع أغسطس
الخميس، 20 يونيو 2024 - 17:32
كتب : أحمد الخولي
نفى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد في 1 أغسطس المقبل.
وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "غير صحيح فتح باب القيد للموسم الجديد في مصر يوم 1 أغسطس".
وأوضح "لا يوجد ما يلزمنا بذلك، وسيتم فتح القيد عقب نهاية الموسم".
واختتم العطار تصريحاته "ولم نخاطب فيفا على موعد انطلاق الموسم الجديد حتى الآن".
وكان من المقرر انتهاء الموسم الجاري بنهاية شهر يوليو المقبل قبل زيادة عدد المؤجلات.
وكشفت رابطة الأندية في وقت سابق عن تأجيل نهاية الموسم حتى منتصف أغسطس.
وأشار أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إلى اقتراح إقامة الدوري الموسم المقبل بنظام استثنائي من أجل انتهاء الموسم في موعده الطبيعي.
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