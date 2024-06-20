انتهت دورة الترقي - الحرس (2)-(1) الترسانة.. والسويس (2)-(2) سبورتنج.. الحسم في الجولة الأخيرة

الخميس، 20 يونيو 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الخامسة من دورة الترقي الرباعية لـ الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي حرس الحدود مع الترسانة، فيما يتواجه منتخب السويس مع سبورتنج.

تعرف على الترتيب بعد نهاية المباراتين:

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حرس الحدود: 10 نقاط

سبورتنج: 8 نقاط

منتخب السويس: 5 نقاط

الترسانة: 4 نقاط

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حرس الحدود × الترسانة

انتهت

ق 90+3: جووووول قااااتل.. حرس الحدود يتقدم بهدف محمد محمود بعد عرضية أرضية من أبو جودة

ق 61: جووووول التعااادل لحرس الحدود بضربة رأسية

ق 52: جووووول الأول للترسانة عن طريق مصطفى ضاحي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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منتخب السويس × سبورتنج

انتهت

ق 82: جوووول رزق عبد الحليم يسجل هدفا برأسية لتصبح النتيجة 2-2

ق 65: جوووول تقليص الفارق لسبورتنج من رأسية رزق عبد الحليم

ق 47: جوووول الثاااااني لمنتخب السويس سجله عبد الله سلام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: محمد عماد يسجل التعادل برأسية مستغلا خطأ قاتل من الحارس بعدما سقطت الكرة من يديه.

ق 15: مطالبات من لاعبي سبورتنج باحتساب هدف بعد تخطي الكرة لخط المرمى والبنا يرفض احتسابها.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

منتخب السويس حرس الحدود الترسانة الدرجة الثانية
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