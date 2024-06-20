انتهت دورة الترقي - الحرس (2)-(1) الترسانة.. والسويس (2)-(2) سبورتنج.. الحسم في الجولة الأخيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الخامسة من دورة الترقي الرباعية لـ الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي حرس الحدود مع الترسانة، فيما يتواجه منتخب السويس مع سبورتنج.

تعرف على الترتيب بعد نهاية المباراتين:

حرس الحدود: 10 نقاط

سبورتنج: 8 نقاط

منتخب السويس: 5 نقاط

الترسانة: 4 نقاط

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حرس الحدود × الترسانة

انتهت

ق 90+3: جووووول قااااتل.. حرس الحدود يتقدم بهدف محمد محمود بعد عرضية أرضية من أبو جودة

ق 61: جووووول التعااادل لحرس الحدود بضربة رأسية

ق 52: جووووول الأول للترسانة عن طريق مصطفى ضاحي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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منتخب السويس × سبورتنج

انتهت

ريمونتادا ساحلية.. سبورتنج يعود ويسجل التعادل في مرمى منتخب السويس🔥🔥 pic.twitter.com/fU2PISV1BC — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

ق 82: جوووول رزق عبد الحليم يسجل هدفا برأسية لتصبح النتيجة 2-2

طلقة بالرأس🔥🔥.. سبورتنج يسجل ويقلص الفارق مع منتخب السويس pic.twitter.com/4oY9jowBbW — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

ق 65: جوووول تقليص الفارق لسبورتنج من رأسية رزق عبد الحليم

"متوصوش السوايسة الدنيا هايصة كده كده"🔥🔥.. منتخب السويس يضيف الهدف الثاني في مرمى سبورتنج pic.twitter.com/lwfmbbEUyh — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

ق 47: جوووول الثاااااني لمنتخب السويس سجله عبد الله سلام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

خطأ حارس مرمى سبورتنج يكلف فريقه التأخر في النتيجة.. منتخب السويس يتقدم بالأول🔥🔥 pic.twitter.com/z02aqhFPmO — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

ق 45+5: محمد عماد يسجل التعادل برأسية مستغلا خطأ قاتل من الحارس بعدما سقطت الكرة من يديه.

في إيه بين خط المرمى ومحمود البنا؟💣🤔.. هجمة لسبورتنج ومطالبات بتجاوز الكرة لخط المرمى.. والحكم يرفض احتسابها هدف ويأمر باستمرار اللعب pic.twitter.com/AVDTSlZ6vf — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2024

ق 15: مطالبات من لاعبي سبورتنج باحتساب هدف بعد تخطي الكرة لخط المرمى والبنا يرفض احتسابها.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.