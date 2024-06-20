لامين جمال: أتمنى انضمام هذا اللاعب لـ برشلونة

يتمنى لامين جمال لاعب برشلونة الشاب انضمام نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو للفريق الكتالوني.

ويتزامل الثنائي في منتخب إسبانيا الذي يخوض منافسات يورو 2024 على الملاعب الألمانية.

وقال جمال في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "نيكو لاعب عظيم وأتمنى أن أتمكن من مشاركة غرفة تبديل الملابس معه".

وأضاف "بالطبع أعتقد أن نيكو ويليامز يجب أن يقرر مستقبله بنفسه".

وتابع "نيكو ويليامز يمكنه مساعدة أي فريق، لو كان بوسعي لحصلت على توقيعه".

ورغم أن الشرط الجزائي في عقد ويليامز يبلغ 50 مليون يورو، غير أن اللاعب شدد مؤخرًا أنه لا يتطلع إلى مغادرة ناديه في المستقبل القريب.

وقال نيكو ويليامز لإذاعة كوبي قبل أسابيع: "أنا سعيد جدا في أتليتك بلباو، إنه النادي الذي أعطاني كل شيء، وهو النادي الذي راهن علي بنسبة 100٪".

وأضاف البالغ من العمر 21 عاما "أنا سعيد جدا في بلباو وهذا كل ما يجب أن أقوله. نعم، أنا واضح تمامًا".

وأتم "في النهاية، أتليتك بلباو بيتي. أنا سعيد جدا، وما أريد القيام به هو أركز على بطولة يورو 2024 بنسبة 100%، أما بالنسبة لبقية الأمور فلا أعرف ما الذي يحدث".

ولعب نيكو ويليامز 122 مباراة مع بلباو منذ صعوده للفريق الأول، وسجل 20 هدفا.