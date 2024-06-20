لامين جمال: أتمنى انضمام هذا اللاعب لـ برشلونة

الخميس، 20 يونيو 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

لامين جمال - برشلونة

يتمنى لامين جمال لاعب برشلونة الشاب انضمام نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو للفريق الكتالوني.

ويتزامل الثنائي في منتخب إسبانيا الذي يخوض منافسات يورو 2024 على الملاعب الألمانية.

وقال جمال في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "نيكو لاعب عظيم وأتمنى أن أتمكن من مشاركة غرفة تبديل الملابس معه".

أخبار متعلقة:
تقرير: بيولي أحد المرشحين لتدريب اتحاد جدة تقارير: أمرابط على رادار جالاتا سراي تقارير: فان نيستلروي يقترب من تدريب بيرنلي ليستر سيتي يعلن مدربه الجديد

وأضاف "بالطبع أعتقد أن نيكو ويليامز يجب أن يقرر مستقبله بنفسه".

وتابع "نيكو ويليامز يمكنه مساعدة أي فريق، لو كان بوسعي لحصلت على توقيعه".

ورغم أن الشرط الجزائي في عقد ويليامز يبلغ 50 مليون يورو، غير أن اللاعب شدد مؤخرًا أنه لا يتطلع إلى مغادرة ناديه في المستقبل القريب.

وقال نيكو ويليامز لإذاعة كوبي قبل أسابيع: "أنا سعيد جدا في أتليتك بلباو، إنه النادي الذي أعطاني كل شيء، وهو النادي الذي راهن علي بنسبة 100٪".

وأضاف البالغ من العمر 21 عاما "أنا سعيد جدا في بلباو وهذا كل ما يجب أن أقوله. نعم، أنا واضح تمامًا".

وأتم "في النهاية، أتليتك بلباو بيتي. أنا سعيد جدا، وما أريد القيام به هو أركز على بطولة يورو 2024 بنسبة 100%، أما بالنسبة لبقية الأمور فلا أعرف ما الذي يحدث".

ولعب نيكو ويليامز 122 مباراة مع بلباو منذ صعوده للفريق الأول، وسجل 20 هدفا.

لامين جمال نيكو ويليامز برشلونة أتليتك بلباو
نرشح لكم
ليكيب: إصابة مبابي قد تعطل تقديمه مع ريال مدريد كانسيلو: أشعر بالراحة في برشلونة.. أتمنى أن أستمر مع الفريق الموسم المقبل تقارير: ريال مدريد يرفض مشاركة براهيم دياز مع المغرب في الأولمبياد.. ومحاولة أخيرة للإقناع الكشف عن موعد الكلاسيكو ودربي مدريد في الموسم المقبل مواجهتان خارج الميدان لـ برشلونة وريال مدريد في افتتاحية الدوري الإسباني لموسم 2024/2025 راموس يكشف أسباب رحيله عن إشبيلية: لم أتحدث أبدا في المال ميسي: راموس كان أكثر من يغضبني في الكلاسيكو "أخبرنا برحيله بعدما حقق حلمه بالعودة".. إشبيلية يعلن رحيل راموس
أخر الأخبار
يورو 2024 - نيكو ويليامز: كنا كالوحوش أمام إيطاليا 33 دقيقة | ألمانيا 2024
مقابل 15 مليون دولار.. القادسية السعودي يتعاقد مع المكسيكي كينونيس 58 دقيقة | سعودي في الجول
الأولى للفريقين.. كل ما تريد معرفته عن إبراهيم محمد حكم مباراة الأهلي والداخلية ساعة | الكرة المصرية
يورو 2024 - ووكر: الدنمارك كان لها اليد العليا ضد إنجلترا.. لنأخذ الإيجابيات ساعة | ألمانيا 2024
ظهوره الأول مع الأبيض.. من هو محمد الغازي حكم مباراة الزمالك أمام فاركو ساعة | الكرة المصرية
تقرير: سيمبا التنزاني يفسخ عقد ميكيسوني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سكالوني: ندافع مثل الأسود.. ما حدث في ملعب مباراتنا ضد كندا مؤسف 2 ساعة | أمريكا
ميسي: المنافسون يلعبون ضدنا بشكل مختلف.. ولا أركز على الأرقام القياسية 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز