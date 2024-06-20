مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتلق عرضا رسميا من الوحدة لضم الشناوي.. وموقف النادي

نفى مصدر من النادي الأهلي تلقي عرضا رسميا من نادي الوحدة السعودي لضم محمد الشناوي قائد الفريق.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد كشفت عن رغبة الوحدة السعودي بضم محمد الشناوي.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لم تصلنا أي عروض رسمية من الوحدة السعودي لضم محمد الشناوي".

وأوضح المصدر "حال وصول العرض بشكل رسمي سيتم دراسة الأمر بين النادي واللاعب".

وكان قد ارتبط اسم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالانتقال إلى فريق الوحدة بسبب رغبة الفريق السعودي في ضمه خاصة بعد رحيله المغربي منير المحمدي حارس مرمى الفريق.

وينتهي عقد الشناوي مع الأهلي في صيف 2025.

ويحق للبالغ من العمر 35 عاما التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل.

وانتشرت تقارير مطلع هذا الشهر عن رغبة نادي القادسية السعودي في ضم الدولي المصري.

وعاد الشناوي مؤخرا للملاعب بعدما غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكتف.

وتعرض حارس الأهلي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مطلع هذا العام.

وشارك الشناوي في 21 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات.

واهتزت شباك الشناوي 15 مرة هذا الموسم، فيما خرج بشباك نظيفة في 9 مباريات.

يذكر أن الوحدة أنهى الموسم الماضي في الدوري السعودي بالمركز الـ13.