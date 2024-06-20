تقرير: بيولي أحد المرشحين لتدريب اتحاد جدة

وضع نادي اتحاد جدة المدرب ستيفانو بيولي ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الموسم المقبل، وفقا لفابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على إكس أن ستيفانو بيولي أحد ثلاثة مرشحين لتدريب اتحاد جدة الموسم المقبل.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن مدرب اتحاد جدة الحالي مارسيلو جاياردو مرشح للرحيل عن تدريب الفريق.

وهو ما ذكرته بعض التقارير السعودية طوال الأسابيع الماضية.

قبل نحو شهر، أعلن ميلان فسخ التعاقد مع مدربه ستيفانو بيولي عقب نهاية الموسم.

وكان ميلان تعاقد مع بيولي في 2019 وكان من المفترض أن يستمر التعاقد حتى عام 2025 لكن تم فسخ التعاقد الصيف الجاري.

وخلال رحلته مع ميلان قاد بيولي الرسونيري للتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

وقاد المدرب صاحب الـ58 عاما ميلان في 240 مباراة فاز في 132 لقاء وتعادل في 56 وخسر في 52.

وسجل ميلان تحت قيادته 437 هدفا واستقبل 282 آخرين.

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