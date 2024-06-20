انتهت في يورو 2024 - سلوفينيا (1)-(1) صربيا.. نقطة ثمينة
الخميس، 20 يونيو 2024 - 15:49
كتب : FilGoal
يلعب منتخب سلوفينيا أمام صربيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.
وكان سلوفينيا قد تعادل في الجولة الافتتاحية أمام الدنمارك بينما خسرت صربيا من إنجلترا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق90+5 لوكا يوفيتش يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل بضربة رأسية
ق75 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح صربيا من ركلة حرة عن طريق تاديتش ليسدد سافيتش كرة مرت بجوار القائم الأيسر.
ق69 جووووووول كارنيكنك يسجل لسلوفينيا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38 القائم الأيسر لصربيا يتصدى لتسديدة إلسنيك القوية
ق30 أوبلاك يتألق لسلوفينيا
انطلاق المباراة
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