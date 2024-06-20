تقارير: أمرابط على رادار جالاتا سراي

تحرك نادي جالاتا سراي التركي نحو ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا هذا الصيف، حسب تقارير إيطالية.

وأوضح جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن جالاتا سراي أبدى اهتمامه باللاعب المغربي.

وأضاف أن النادي التركي تحرك بالفعل من أجل التعاقد مع أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفاد دي مارزيو أنه من غير المستبعد بقاء أمرابط في مانشستر يونايتد الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

قبل أيام، كشف دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا موقف ناديه من عودة المغربي سفيان أمرابط لصفوف ناديه.

وانتقل لاعب الوسط المغربي إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من فيورنتينا مع وجود بند بأحقية الشراء.

وقال دانييلي برادي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "سفيان أمرابط يريد البقاء في الدوري الإنجليزي، لكن مانشستر يونايتد لم يخبرنا بأي شيء حتى الآن".

وشدد "أود الإبقاء على أمرابط في فيورنتينا لكنني أعتقد أن لديه خططا مختلفة".

وأوضحت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت من قبل أن فولام وكريستال بالاس يستهدفان ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار إلى مانشستر يونايتد.

وذكر التقرير أن أمرابط كان على رادار فولام وكريستال بالاس في الأسابيع الأخيرة تمهيدا لضمه في الصيف.

وأضاف التقرير أن احتمالات بقاء أمرابط في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل قوية وواردة.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا في صيف 2025.

ولذلك يبدو أنه من المرجح أن يغادر الفيولا في الصيف المقبل، حتى يحصل فيورنتينا على لحصد مبلغ مالي من بيعه، بدلا من بيعه بلا مقابل الصيف التالي.