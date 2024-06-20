تشكيل يورو 2024 - سلوفينيا دون تغييرات.. وتاديتش أساسي مع صربيا

الخميس، 20 يونيو 2024 - 15:33

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك - سلوفينيا

دخل منتخب سلوفينيا مواجهته أمام صربيا دون تغييرات عن التشكيل الأساسي للجولة الافتتاحية أمام الدنمارك.

أما منتخب صربيا فأجرى أربعة تغييرات أبرزهم البدء بدوسان تاديتش.

وكان منتخب سلوفينيا قد تعادل في الجولة الافتتاحية أمام الدنمارك بهدف لكل فريق، أما صربيا فخسرت أمام إنجلترا بهدف دون مقابل.

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وجاء تشكيل سلوفينيا

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: زان كارنيشنيك – فانيا دركوسيتش – جاكا بيول – إريك جانجا

الوسط: بيتار ستويانوفيتش – آدم يرين – تيمي ماكس إلسينك

الهجوم: أندراش سبورار – بنيامين سيسكو – يان ملاكار

بينما تشكيل صربيا

حراسة المرمى: بردراج رايكوفيتش

الدفاع: ميلوش فيلكوفيتش – نيكولا ميلينكوفيتش – سترانيا بافلوفيتش

الوسط: أندريا زيفكوفيتش – إيفان إيليتش – ساسا لوكيتش – فيليب ملادنوفيتش

الهجوم: دوسان فلاهوفيتش – ألكسندر ميتروفيتش - دوسان تاديتش

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين تعود إلى يونيو 2022 في دوري المؤتمر الأوروبي وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

يورو 2024 سلوفينيا صربيا
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