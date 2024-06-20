يورو 2024 - صربيا تهدد بالانسحاب بسبب هتافات جماهير كرواتيا وألبانيا

الخميس، 20 يونيو 2024 - 13:35

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - إنجلترا - صربيا

هددت صربيا بالانسحاب من بطولة يورو 2024 بعد تقديم طلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفرض عقوبات صارمة على كرواتيا وألبانيا بعد هتافات جماهيرهما المسيئة ضد صربيا.

خلال لقاء كرواتيا وألبانيا هتفت جماهير الفريقين "اقتلوا، اقتلوا، اقتلوا الصرب"، في إشارة للخلافات السياسية بين هذه الدول في يوغوسلافيا قبل تفككها.

وتقدم يوفان سورباتوفيتش الأمين العام للاتحاد الصربي لكرة القدم بطلب إلى يويفا لمعاقبة كل من كرواتيا وألبانيا بسبب الهتافات المزعومة في الدقيقة 59 من لقاء الفريقين.

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وحذر من أن صربيا مستعدة للانسحاب من المنافسة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة.

منتخب صربيا الذي يشارك في أول بطولة أوروبية له كدولة مستقلة، خسر مباراته الافتتاحية في المجموعة الثالثة يوم الأحد أمام إنجلترا.

ومن المقرر أن يواجه سلوفينيا في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم الخميس.

ثم يلعب ضد الدنمارك في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.

صربيا يورو 2024
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