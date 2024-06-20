اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية قبل جولة

كرة سلة - مصيلحي لـ في الجول: تواصلت مع إيهاب أمين وسيتواجد مع المنتخب في لاتفيا

كرة سلة - في الجول يكشف خطاب جديد من الاتحاد الدولي قبل توقيع عقوبات على الزمالك

اسكواش - تفوق مصري في أولى أيام السلسلة الختامية

خبر في الجول - الزمالك يمدد تعاقد مهاب ياسر لاعب السلة

كرة سلة - الزمالك يكشف لـ في الجول خطاب الاتحاد الدولي بشأن مستحقات هولواي

كرة يد - باريس سان جيرمان يشارك بـ كأس العالم بدعوة خاصة.. والأهلي في الافتتاح

تنس - انسحاب أنس جابر من أولمبياد باريس بسبب الخوف على المتبقي من الموسم

خبر في الجول - عبد الرحمن نادر يغيب عن معسكر منتخب مصر للسلة بسبب التذكرة