اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية قبل جولة
الخميس، 20 يونيو 2024 - 12:55
كتب : محمد سمير
حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي منافسات السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش.
وتقام السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش بين أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.
ويتم تقسيم اللاعبين على مجموعتين إذ يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي.
وتأهل الثلاثي علي فرج ونور الشربيني ونوران جوهر إلى نصف النهائي بجانب النيوزلاندي بول كول.
وتختتم مباريات دور المجموعات فجر الجمعة بإقامة 8 مباريات بالمجموعات الأربعة.
وجاءت نتائج المصريين في الجولة الثانية كالآتي:
الرجال
علي فرج 2-0 مصطفى عسل
كريم عبد الجواد 2-1 الإنجليزي محمد الشوربجي
مازن هشام 2-1 طارق مؤمن
السيدات
نور الشربيني 2-1 الأمريكية أوليفيا ويفير
نوران جوهر 2-0 هانيا الحمامي
نور الطيب 0-2 الإنجليزية جيورجينا كينيدي
وتقام منافسات الجولة الثالثة فجر الجمعة بالمجموعتين الأولى والثانية لكل من الرجال والسيدات.
وحقق الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر لقب النسخة الأخيرة من البطولة.