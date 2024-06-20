في غياب ميسي وسواريز.. إنتر ميامي يهزم كولومبوس بالدوري الأمريكي

الخميس، 20 يونيو 2024 - 12:44

كتب : FilGoal

إنتر ميامي

حقق إنتر ميامي ثاني انتصاراته في غياب الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وتغلب إنتر ميامي على كولومبوس كرو ليحافظ على صدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ونجح إنتر ميامي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على فريق كولومبوس كرو.

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وسجل فراي هدف إنتر ميامي الأول في الدقيقة العاشرة قبل أن يعزز كامبانا التقدم في الدقيقة 21.

وقلّص كوتشو هيرنانديز النتيجة في الدقيقة 40 بهدف لصالح كولومبوس كرو.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي عقب خوض 20 مباراة.

بينما يتواجد سينسيناتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 18 مباراة فقط.

ويغيب ليونيل ميسي ولويس سواريز بسبب المشاركة مع الأرجنتين وأوروجواي بمنافسات كوبا أمريكا.

إنتر ميامي ميسي سواريز
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