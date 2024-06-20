ليكيب: لاكازيت يرفض العروض السعودية ويقرر البقاء مع ليون

الخميس، 20 يونيو 2024 - 12:20

كتب : FilGoal

ألكسندر لاكازيت - ليون (الصورة من حساب ليون الرسمي على تويتر)

قرر ألكسندر لاكازيت قائد أولمبيك ليون البقاء مع فريقه لموسم آخر بعدما رفض عروضا مغريا من الأندية السعودية، حسب جريد ليكيب.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أوضحت قبل أسابيع أن نادي القادسية دخل في سباق التعاقد مع لاكازيت خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح تقرير ليكيب أن لاكازيت رفض العروض السعودية المغرية هذا الصيف.

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وفضل قائد ليون البقاء مع الفريق لموسم آخر وذلك حتى نهاية عقده.

إذ يمتد عقد لاكازيت مع ليون حتى نهاية الموسم المقبل.

تقرير الرياضية السعودية قبل أسابيع ذكر أن القادسية أتم اتفاقه على البنود الشخصية مع لاكازيت في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي مع النادي الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن القادسية اتفق مع لاكازيت على التوقيع لمدة عامين.

صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت قبل ذلك أن الشباب السعودي يضغط بقوة للتعاقد مع ألكسندر لاكازيت بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ليون غير متأكد من البقاء بالنادي لموسم ثالث على التوالي، مع تبقي عام واحد في عقد اللاعب مع النادي الفرنسي.

لاكازيت لعب دورا بارزا في تخطي ليون أزمته بعدما كان في المركز الأخير بالدوري الفرنسي حتى اختتم الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

لاكازيت خاض 74 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 9 آخرين في جميع المسابقات مع ليون خلال الموسمين الماضيين.

ألكسندر لاكازيت ليون الدوري السعودي
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