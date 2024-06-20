بيريرا لـ في الجول: تعمدت اختيار الغندور والبنا لدعمهما بعد أزمة مواجهة الزمالك والمصري

اعترف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية بتعمده اختيار أحمد الغندور ومحمود البنا لمباريات الجولة الخامسة من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري لدعمهما بعد مواجهة الزمالك ضد المصري.

وأدار أحمد الغندور مواجهة الزمالك ضد المصري والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تواجد محمود البنا كحكم فيديو.

وقال فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية لـ FilGoal.com: "نعم تعمدت اختيار أحمد الغندور ومحمود البنا لإدارة مباريات الترقي اليوم لدعمهما بعد أزمة مباراة الزمالك والمصري الأخيرة".

وتابع "الثنائي دولي معتمد من فيفا ويمتلك الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة من الحكام".

وشدد بيريرا "لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري تدار من الداخل ولا يمكن قبول تدخل أي شخص وما يثار عن تدخل عامر حسين لاختيار الثنائي يهدف إلى تلميحات تمثل لي فكرة سخيفة أو مزحة".

ويدير أحمد الغندور مباراة حرس الحدود ضد الترسانة والمقرر لها في الخامسة والنصف مساء على استاد حرس الحدود.

بينما محمود البنا حكما لمواجهة منتخب السويس أمام سبورتنج والمقرر إقامتها في نفس التوقيت على استاد الجيش بالسويس.

ويتقاسم فريقا حرس الحدود وسبورتنج صدارة الترتيب بسبع نقاط لكل منهما عقب مرور أربع جولات.

بينما الترسانة ومنتخب السويس في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما.