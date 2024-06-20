الرياضية: منع 16 فريقا سعوديا من القيد

الخميس، 20 يونيو 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منع 16 فريقا سعوديا من القيد في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن إيقاف القيد جاء بسبب خسارة عدة قضايا مع لاعبين ومدربين سابقين.

وأضاف التقرير أنه يتحتم على إدارات الأندية التوصل لاتفاق مع اللاعبين والمدربين الذين كسبوا قضاياهم تجاه الأندية السعودية بأسرع وقت لرفع منع الإيقاف.

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الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل حتى يوم الخميس هي: الرائد والوحدة والحزم والطائي وعفيف والعين والأنصار والفيصلي والجبلين والقيصومة والسد والشعلة والترجي وهجر ونجران وأحد، حسب التقرير.

وأشار تقرير الرياضية إلى أن أندية الرائد والوحدة والعين تواجه صعوبة في رفع العقوبة.

وذلك لأن القرار مشابه للقرار الذي أصدره فيفا بحق أهلي جدة العام الماضي بالمنع من التسجيل في فترتين بسبب الجامايكي لويس جرابان، لاعب الفريق السابق.

ويمكن لأي فريق رفع منع القيد حين يحل مشكلته مع اللاعب أو المدرب المتضرر.

الدوري السعودي
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