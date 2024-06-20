الشروق الجزائرية: بلعيد رفض عرضا من الأهلي.. واتفق مع فريق بلجيكي

الخميس، 20 يونيو 2024 - 11:40

كتب : FilGoal

زين الدين بلعيد

أتم زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر اتفاقه مع فريق سان ترويدن البلجيكي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تحول وجهة بلعيد من الاقتراب من الأهلي إلى الدوري البلجيكي بناء على نصيحة فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن زين الدين بلعيد رفض عروضا من الأهلي المصري وناد سعودي بسبب تفضيل خوض تجربة احترافية بأوروبا.

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وأشار التقرير إلى اختيار بلعيد نادي سان ترويدن تاسع الدوري البلجيكي عن الموسم المنقضي.

وتابع التقرير وفقا لمصادره إنه قد تم الاتفاق بين الطرفين مقابل 500 ألف يورو بجانب نسبة في حال انتقال بلعيد لناد آخر.

ويطير بلعيد إلى بلجيكا الأسبوع المقبل من أجل الخضوع للفحوصات الطبية قبل إتمام الاتفاق بشكل رسمي.

وانضم زين بلعيد إلى اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وخاض بلعيد الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة 32 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.

ولعب بلعيد مباراة سابقة ضد الأهلي في السوبر الإفريقي بداية الموسم الجاري وكان هو صاحب هدف الانتصار من ركلة جزاء.

أما فيما يتعلق بسانت ترويدن فقد أنهى الدوري البلجيكي في مرحلته الأولى في المركز التاسع بعدما حصد 40 نقطة بفارق سبع نقاط عن المشاركة في مرحلة تحديد البطل.

وفي مرحلة تحديد المتأهلين لدوري المؤتمر الأوروبي فقد حل ثالثا بـ33 نقطة بفارق 14 نقطة عن جينت الذي ضمن المشاركة في البطولة.

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