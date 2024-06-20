تصنيف فيفا - تقدم مصر مركز والمغرب الـ 12 عالميا.. واستمرار الأرجنتين في الصدارة
الخميس، 20 يونيو 2024 - 11:25
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخب الرجال والذي شهد تقدم منتخب مصر إلى المركز 36.
وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي ويليه منتخب فرنسا.
فيما تقدم منتخب المغرب إلى المركز 12 عالميا وتراجع منتخب نيجيريا 8 مراكز إلى الخلف.
وصعد منتخب البرازيل مركزا ليصبح الرابع عالميا.
وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:
12- المغرب (+1)
18- السنغال (-1)
36- مصر (+1)
37- كوت ديفوار (+1)
38- نيجيريا (-8)
41- تونس
44- الجزائر (-1)
49- الكاميرون (+2)
50- مالي (+6)
وجاءت قائمة المراكز الأولى في تصنيف فيفا كالآتي:
1- الأرجنتين
2- فرنسا
3- بلجيكا
4- البرازيل (+1)
5- إنجلترا (-1)
6- البرتغال
7- هولندا
8- إسبانيا
9- كرواتيا (+1)
10- إيطاليا (-1)
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