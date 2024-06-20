يورو 2024 - ليكيب: مشاركة مبابي ضد هولندا ليست مستبعدة

الخميس، 20 يونيو 2024 - 11:20

كتب : FilGoal

فرنسا - النمسا - إصابة مبابي

رغم إصابته بكسر في الأنف لكن لا تتعجب حين ترى كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا يلعب ضد هولندا يوم الجمعة، حسب جريدة ليكيب.

ويصطدم المنتخب الفرنسي مع نظيره الهولندي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة يورو 2024، وسط توقعات بغياب مبابي المصاب بكسر في الأنف.

وذكرت جريدة ليكيب أن مشاركة كيليان مبابي ضد هولندا يوم الجمعة ليست مستبعدة.

أخبار متعلقة:
ليل يعلن دخول بن طالب المستفشى.. وتقارير تشير إلى أزمة قلبية ماركة مسجلة يورو 2024 – مدرب المجر: لم أشتك أبدا.. لكن الحكم كان بمعايير مزدوجة ضد ألمانيا طلعت قماش

وأضاف التقرير أن كل شيء سيعتمد على ما سيحدث في تدريب الخميس.

وتدرب مبابي منفردا يوم الأربعاء وهو يضع لاصق على أنفه.

في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أنه من المتوقع عدم عودة مبابي للعب قبل ربع نهائي يورو 2024.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن مبابي سيخضع للعلاج داخل معسكر منتخب فرنسا ولن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب.

وسيتم صنع قناع مخصوص للاعب للمشاركة به خلال المباريات عقب الانتهاء من العلاج الذي سيخضع له.

وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

وتعرض مبابي لإصابة دموية في الدقيقة 86 بعدما اصطدم برأسه في رأس مدافع النمسا لتسيل الدماء من وجهه.

وخرج مبابي لتلقي العلاج وبعدها عاد إلى الملعب دون أن يحصل على إذن الحكم للدخول وسقط على الأرض.

ليخرج له الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه أوليفيه جيرو.

وحتى الآن لم يسجل مبابي أول أهدافه مع فرنسا في بطولة يورو بشكل عام.

كيليان مبابي فرنسا يورو 2024 هولندا
نرشح لكم
مباشر يورو 2024 - سلوفينيا (0)-(0) صربيا.. انطلاق المباراة بعد قليل تشكيل يورو 2024 - سلوفينيا دون تغييرات.. وتاديتش أساسي مع صربيا يورو 2024 - صربيا تهدد بالانسحاب بسبب هتافات جماهير كرواتيا وألبانيا مواعيد مباريات الخميس 20 يونيو 2024.. قمة اليورو وانطلاق كوبا أمريكا ماركة مسجلة يورو 2024 – مدرب المجر: لم أشتك أبدا.. لكن الحكم كان بمعايير مزدوجة ضد ألمانيا انتهت في يورو 2024 - سويسرا (1)-(1) اسكتلندا.. نقطة ثمينة تشكيل يورو 2024 – تبديل لسويسرا.. ومهاجم وحيد لاسكتلندا
أخر الأخبار
مباشر يورو 2024 - سلوفينيا (0)-(0) صربيا.. انطلاق المباراة بعد قليل 7 دقيقة | ألمانيا 2024
تقارير: أمرابط على رادار جالاتا سراي 20 دقيقة | ميركاتو
تشكيل يورو 2024 - سلوفينيا دون تغييرات.. وتاديتش أساسي مع صربيا 23 دقيقة | ألمانيا 2024
ممدوح عيد: الأهلي والزمالك لهما تاريخ ضخم.. وبيراميدز لديه مشجعون أكثر من الشباب ساعة | الدوري المصري
تقارير: فان نيستلروي يقترب من تدريب بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف النادي من تقارير رغبة كايزر تشيفز لضم تاو ساعة | الكرة الإفريقية
صحيفة الراية: الدوحة تستضيف عودة الأفروآسيوية بين الأهلي والعين.. وجائزة مالية ضخمة ساعة | الكرة الإفريقية
يورو 2024 - صربيا تهدد بالانسحاب بسبب هتافات جماهير كرواتيا وألبانيا 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون