يورو 2024 - ليكيب: مشاركة مبابي ضد هولندا ليست مستبعدة

رغم إصابته بكسر في الأنف لكن لا تتعجب حين ترى كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا يلعب ضد هولندا يوم الجمعة، حسب جريدة ليكيب.

ويصطدم المنتخب الفرنسي مع نظيره الهولندي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة يورو 2024، وسط توقعات بغياب مبابي المصاب بكسر في الأنف.

وذكرت جريدة ليكيب أن مشاركة كيليان مبابي ضد هولندا يوم الجمعة ليست مستبعدة.

وأضاف التقرير أن كل شيء سيعتمد على ما سيحدث في تدريب الخميس.

وتدرب مبابي منفردا يوم الأربعاء وهو يضع لاصق على أنفه.

🔴 جريدة ليكيب مشاركة كيليان مبابي ضد هولندا يوم الجمعة ليست مستبعدة، كل شيء سيعتمد على ما سيحدث في تدريب الخميس pic.twitter.com/V43tjMpWYL — FilGoal (@FilGoal) June 20, 2024

في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أنه من المتوقع عدم عودة مبابي للعب قبل ربع نهائي يورو 2024.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن مبابي سيخضع للعلاج داخل معسكر منتخب فرنسا ولن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب.

وسيتم صنع قناع مخصوص للاعب للمشاركة به خلال المباريات عقب الانتهاء من العلاج الذي سيخضع له.

وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

وتعرض مبابي لإصابة دموية في الدقيقة 86 بعدما اصطدم برأسه في رأس مدافع النمسا لتسيل الدماء من وجهه.

وخرج مبابي لتلقي العلاج وبعدها عاد إلى الملعب دون أن يحصل على إذن الحكم للدخول وسقط على الأرض.

ليخرج له الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه أوليفيه جيرو.

وحتى الآن لم يسجل مبابي أول أهدافه مع فرنسا في بطولة يورو بشكل عام.