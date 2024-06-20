كرة سلة - مصيلحي لـ في الجول: تواصلت مع إيهاب أمين وسيتواجد مع المنتخب في لاتفيا

الخميس، 20 يونيو 2024 - 11:02

كتب : هاني العوضي

إيهاب أمين - مصر ضد مونتجرو - كرة سلة

كشف عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن حل مشكلة غياب إيهاب أمين عن معسكر منتخب مصر وتواجده بصورة طبيعية في الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس.

وتأهل منتخب مصر إلى الملحق العالمي باعتباره صاحب ثاني أفضل ترتيب إفريقي في كأس العالم، بعد جنوب السودان التي تأهلت مباشرة إلى الأولمبياد.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب أمين قد غاب عن معسكر المنتخب بسبب شكواه من آلام في الظهر وإجهاد بسبب ضغط الموسم الحالي، وتعذرت اتصالات مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري بنجم المنتخب.

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ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من: اليونان - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

وكشف عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "إيهاب أمين يلتحق ببعثة منتخب مصر في لاتفيا بعدما تواصلت معه هاتفيا وحل مشكلة غيابه".

وأوضح "اللاعب يعاني من آلام بسيطة في الظهر، وسيتواجد بصورة طبيعية وهو يعلم أن المنتخب في مهمة وطنية بتصفيات الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس".

واختتم مصيلحي تصريحاته "إيهاب أمين سيتحامل على نفسه بعد تعرضه لحالة إجهاد نتيجة المشاركة في عدد كبير من المباريات هذا الموسم".

وجاءت قائمة المنتخب:

كريم حاتم – أحمد عادل – يوسف رفعت – إيهاب أمين – يوسف شحاتة – عمر هشام – أحمد ياسر ريحان – مهاب ياسر – عبد الرحمن نادر – عمرو الجندي – عمر الشيخ – هيثم كمال – باتريك جاردنر – خالد عبد الناصر – أنس أسامة – عمر طارق.

قبل أن يتم استبدال عبد الرحمن نادر وضم مصطفى كيجو لاعب الأهلي بسبب تعذر انضمام الأول.

ويقام الملحق من 4 بطولات مختلفة وتضم كل منهم ستة منتخبات، ويتأهل بطل كل بطولة من التصفيات إلى أولمبيا باريس.

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في الملحق وهم إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دور نصف نهائي ثم نهائي على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

وفي حالة خطف منتخب مصر بطاقة العبور للأولمبياد سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة أستراليا وكندا وبطل تصفيات إسبانيا.

وجاءت مجموعات تصفيات الملحق العالمي كالآتي:

تصفيات إسبانيا تضم منتخبات: إسبانيا - لبنان - أنجولا - فنلندا - بولندا - جزر الباهاما

تصفيات لاتفيا تضم منتخبات: لاتفيا - جورجيا - الفلبين - البرازيل - الكاميرون - مونتينجرو

تصفيات اليونان تضم منتخبات: اليونان - مصر - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

تصفيات بورتوريكو تضم منتخبات: بورتوريكو - إيطاليا - البحرين - المكسيك - كوت ديفوار - ليتوانيا.

كرة سلة منتخب مصر إيهاب أمين
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