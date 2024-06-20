الغندور حكما لمواجهة حرس الحدود والترسانة.. والبنا لمباراة منتخب السويس ضد سبورتنج

الخميس، 20 يونيو 2024 - 10:50

كتب : FilGoal

لحظة عودة أحمد الغندور لتقنية الفيديو في لقاء المصري ضد الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مواجهتي الجولة الخامسة من منافسات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

ويدير أحمد الغندور مباراة حرس الحدود ضد الترسانة والمقرر لها في الخامسة والنصف مساء على استاد حرس الحدود.

بينما محمود البنا حكما لمواجهة منتخب السويس أمام سبورتنج والمقرر إقامتها في نفس التوقيت على استاد الجيش بالسويس.

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ويتقاسم فريقا حرس الحدود وسبورتنج صدارة الترتيب بسبع نقاط لكل منهما عقب مرور أربع جولات.

بينما الترسانة ومنتخب السويس في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وجاء طاقم تحكيم مباراة حرس الحدود أمام الترسانة كالآتي:

حكم ساحة: أحمد الغندور

حكم مساعد 1: رجب محمد

حكم مساعد 2: محمود حسين

حكم رابع: السيد منير

بينما مباراة منتخب السويس أمام سبورتنج:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد 1: سيد نافع

حكم مساعد 2: عماد العقاد

حكم رابع: محمد العتباني

اتحاد الكرة الدورة الرباعية أحمد الغندور محمود البنا
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