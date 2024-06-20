مواعيد مباريات الخميس 20 يونيو 2024.. قمة اليورو وانطلاق كوبا أمريكا

الخميس، 20 يونيو 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

فيران توريس - إسبانيا - إيطاليا

تستأنف منافسات يورو 2024 بمواجهة قمة منتظرة بين إسبانيا وإيطاليا ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

يورو 2024

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يلعب منتخب سلوفينيا أمام صربيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في تمام الرابعة عصرا على ملعب أليانز أرينا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

بينما في تمام السابعة مساء يلعب منتخب الدنمارك أمام إنجلترا على ملعب دونش بانك بارك، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

وتختتم مباريات اليوم بقمة دور المجموعات بين إسبانيا وإيطاليا في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

كوبا أمريكا

تنطلق منافسات كوبا أمريكا 2024 بمباراة الافتتاح بين الأرجنتين وكندا على ملعب مرسيدس بنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام لقاء الافتتاح في تمام الثالثة فجر الجمعة.

دورة الترقي

تقام منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

ويلعب منتخب السويس أمام سبورتنج في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما يلعب حرس الحدود أمام الترسانة في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويتأهل متصدر الترتيب إلى منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل.

يورو 2024 دورة الترقي الدورة الرباعية كوبا أمريكا
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