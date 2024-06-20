مصدر من مودرن فيوتشر لـ في الجول: تم إخطارنا بإيقاف القيد.. وهذه خطوتنا المقبلة

الخميس، 20 يونيو 2024 - 01:06

كتب : محمود حمدي

مروان صحراوي - مودرن فيوتشر

كشف مصدر من مودرن فيوتشر عن تلقي ناديه إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف القيد بسب مستحقات التونسي مروان صحرواي لاعب الفريق السابق.

مروان صحراوي

النادي : الملعب التونسي

مودرن فيوتشر

وفسخ مودرن فيوتشر تعاقده مع صحرواي في سبتمبر 2022 بعدما انضم إليه في يناير من العام ذاته.

وقال مصدر من مودرن فيوتشر لـ FilGoal.com: "تم إخطارنا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد بسبب مستحقات التونسي مروان صحراوي لاعب الفريق السابق".

أخبار متعلقة:
ليل يعلن دخول بن طالب المستفشى.. وتقارير تشير إلى أزمة قلبية ماركة مسجلة خبر في الجول – موديست يقترب من الرحيل عن الأهلي بنهاية يونيو تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز

وأوضح "المبلغ يقترب من 900 ألف دولار. يتم التواصل مع اللاعب وسيتم حل الأمر قريبا".

المدافع التونسي البالغ 26 عاما بدأ مسيرته في ميتز الفرنسي ثم فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وعاد إلى تونس لصفوف البنزرتي في 2018.

في ديسمبر 2020 انتقل لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وخلال موسم ونصف خاض 32 مباراة بقميص الدراويش.

وانضم في يناير 2022 لصفوف فيوتشر وخاض 13 مباراة بقميص الفريق وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

ثم خاض صحراوي تجربتين مع إنبي وسيراميكا كليوباترا، قبل أن يستقر في صفوف الملعب التونسي منذ الصيف الماضي.

مودرن فيوتشر مروان صحراوي
نرشح لكم
خبر في الجول – موديست يقترب من الرحيل عن الأهلي بنهاية يونيو يورتشيتش: سوء سبب عدم فوز بيراميدز بنتيجة أكبر.. ولا يزال الدوري طويلا تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز "مجرد شائعات".. الزمالك ينفي التراجع عن مطالبه بخصوص خوض مباريات الدور الثاني مران الأهلي – انتظام وسام أبو علي.. وبرنامج علاجي لـ عمر كمال "اللي يضيع يستقبل".. مودرن فيوتشر يفوز على سيراميكا كليوباترا ويقترب من المربع الذهبي الـ 11 على التوالي.. قطار بيراميدز لا يتوقف بانتصار جديد على بلدية المحلة مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: اللاعب متقبل قرارات الزمالك.. وأقواله في التحقيقات
أخر الأخبار
مصدر من مودرن فيوتشر لـ في الجول: تم إخطارنا بإيقاف القيد.. وهذه خطوتنا المقبلة 3 ساعة | الكرة المصرية
ليل يعلن دخول بن طالب المستفشى.. وتقارير تشير إلى أزمة قلبية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماركة مسجلة 4 ساعة | ألمانيا 2024
كرة سلة - في الجول يكشف خطاب جديد من الاتحاد الدولي قبل توقيع عقوبات على الزمالك 4 ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول – موديست يقترب من الرحيل عن الأهلي بنهاية يونيو 5 ساعة | الدوري المصري
يورتشيتش: سوء سبب عدم فوز بيراميدز بنتيجة أكبر.. ولا يزال الدوري طويلا 5 ساعة | الدوري المصري
تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز 5 ساعة | الكرة الإفريقية
يورو 2024 – مدرب المجر: لم أشتك أبدا.. لكن الحكم كان بمعايير مزدوجة ضد ألمانيا 6 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون