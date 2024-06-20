مصدر من مودرن فيوتشر لـ في الجول: تم إخطارنا بإيقاف القيد.. وهذه خطوتنا المقبلة

كشف مصدر من مودرن فيوتشر عن تلقي ناديه إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف القيد بسب مستحقات التونسي مروان صحرواي لاعب الفريق السابق.

مروان صحراوي النادي : الملعب التونسي مودرن فيوتشر

وفسخ مودرن فيوتشر تعاقده مع صحرواي في سبتمبر 2022 بعدما انضم إليه في يناير من العام ذاته.

وقال مصدر من مودرن فيوتشر لـ FilGoal.com: "تم إخطارنا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد بسبب مستحقات التونسي مروان صحراوي لاعب الفريق السابق".

وأوضح "المبلغ يقترب من 900 ألف دولار. يتم التواصل مع اللاعب وسيتم حل الأمر قريبا".

المدافع التونسي البالغ 26 عاما بدأ مسيرته في ميتز الفرنسي ثم فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وعاد إلى تونس لصفوف البنزرتي في 2018.

في ديسمبر 2020 انتقل لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وخلال موسم ونصف خاض 32 مباراة بقميص الدراويش.

وانضم في يناير 2022 لصفوف فيوتشر وخاض 13 مباراة بقميص الفريق وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

ثم خاض صحراوي تجربتين مع إنبي وسيراميكا كليوباترا، قبل أن يستقر في صفوف الملعب التونسي منذ الصيف الماضي.