سويسرا تلعب في بطولة كبرى، إذا أنت على موعد مع هدف من الطراز الرفيع بأقدام شيردان شاكيري.

شاكيري اعتاد على الاختفاء ولكن عندما تظهر سويسرا في البطولات المجمعة، فأنت على موعد مع هدف ماركة مسجلة.

وتعادل منتخب سويسرا أمام اسكتلندا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة الأول.

وسجل فابيان شار هدف التقدم لمنتخب اسكتلندا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 13.

فيما سجل شاكيري هدف العادة وأحرز هدف التعادل بتسديدة يسارية صاروخية في الدقيقة 26 من المباراة.

بهذه النتيجة رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف ألمانيا صاحب الـ6 نقاط.

فيما حصدت اسكتلندا النقطة الأولى لتحافظ على حظوظها في المركز الثالث، ويليها المجر في المركز الأخير بدون نقاط.

وتلعب سويسرا أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما تواجه اسكتلندا نظيرتها المجر.

لا يحتاجون للتسجيل في #يورو_2024 اسكتلندا سجلت هدفين في البطولة حتى الآن ليسوا بأقدامهم بل بأقدام الخصوم 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 الهدف الأول ضد ألمانيا بهدف عكسي عن طريق روديجير ✖️ الهدف الثاني ضد سويسرا بهدف عكسي عن طريق فابيان شار ✖️ pic.twitter.com/GHMApLxmlV — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2024

ماركة مسجلة

شاكيري الذي سجل هدفا رائعا بطريقة مكررة بات أول لاعب أوروبي يسجل في آخر 6 نسخ من البطولات الكبرى مع منتخب بلاده.

كما أصبح أول لاعب سويسري يسجل في 3 نسخ مختلفة في تاريخ كأس العالم.

وأول لاعب سويسري يسجل في 3 نسخ مختلفة في تاريخ اليورو.

شنو هذا يا شاكيري 😍📸 pic.twitter.com/hyFiE3CtNk — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2024

وصف المباراة

بدأ منتخب اسكتلندا المباراة بشكل جيد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ومن هجمة مرتدة سريعة لمنتخب اسكتلندا وصلت الكرة لماكتوميناي على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية وحاول فابيان شاير التصدي لها ولكن مرت الكرة لداخل الشباك في الدقيقة 13.

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وجاء رد منتخب سويسرا عن طريق شاكيري الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك عند الدقيقة 26.

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وواصل منتخب سويسرا هجومه الضاغط على مرمى اسكتلندا وأضاع فرصة محققة عن طريق فارجاس المنفرد بالمرمى.

















وسدد شاكيري مرة أخرى لكن تسديدته علت المرمى في هذه المرة.

وألغى حكم المباراة هدفا لمنتخب سويسرا بداعي وجود تسلل على دان ندوي قبل تسجيل الهدف.

وحرمت العارضة منتخب اسكتلندا من تسجيل الهدف الثاني بعد رأسية متقنة من جون ماكين.

وألغى حكم المباراة هدفا جديدا لمنتخب سويسرا بداعي تواجد بريل إمبولو في موقف تسلل.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من منتخب اسكتلندا لتسجيل هدف الفوز ولكن دون جدوى.

ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور جولتين

ألمانيا 6 نقاط

سويسرا 4 نقاط

اسكتلندا نقطة

المجر صفر