كرة سلة - في الجول يكشف خطاب جديد من الاتحاد الدولي قبل توقيع عقوبات على الزمالك

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 23:23

كتب : إبراهيم رمضان

تيريل هولواي - محترف سلة الزمالك

منح الاتحاد الدولي لكرة السلة مهلة جديدة لنادي الزمالك للدفاع عن نفسه بشأن مستحقات المحترف الأمريكي السابق تيريل هولواي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة السلة يفيد بأحقية هولواي في مستحقات مالية ومنح القلعة البيضاء مهلة حتى 14 يونيو.

ورد الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA على الزمالك اليوم الأربعاء بمنحه مهلة جديدة للدفاع عن نفسه قبل تنفيذ العقوبات.

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وإذا لم يتم حل الأزمة سيتعرض الزمالك لإيقاف عن قيد اللاعبين بجانب الحرمان من البطولات الدولية وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 150 ألف فرانك سويسري أي ما يتخطى 8 ملايين جنيه مصري بقليل.

وجاءت تفاصيل الخطاب الجديد كالآتي:

- اتحاد السلة الدولي منح الزمالك مهلة جديدة لمدة أيام قليلة بالشهر الجاري

- الاتحاد الدولي أبلغ الزمالك أن المستندات التي أرسلها الزمالك غير معترف بها وتوقيع اللاعب باستلام مستحقاته غير صحيح.

- الاتحاد الدولي يطالب الزمالك بإرسال مستندات جديدة وإما سيتم تنفيذ عقوبة إيقاف القيد عن فريق السلة وغرامة تصل إلى 150 ألف فرانك سويسري (8 ملايين جنيه مصري تقريبا) والحرمان من المشاركة في البطولات الدولية.

- الزمالك ينتظر إنتهاء عطلة العيد للتواصل مع الاتحاد الدولي وإرسال قيمة الاستئناف ثم محاولة حل الأمر مع المحترف بشكل ودي أو إثبات حصوله على مستحقاته.

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