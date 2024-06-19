خبر في الجول – موديست يقترب من الرحيل عن الأهلي بنهاية يونيو

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 23:05

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - موديست

يقترب أنتوني موديست مهاجم الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية شهر يونيو الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأقرب حاليا أن المهاجم الفرنسي لن يكمل الموسم نظرا لانتهاء تعاقده في 30 يونيو الجاري مثل عقود كل اللاعبين المحترفين في الوقت الذي سوف يستمر فيه الدوري حتى شهر أغسطس المقبل.

هذا بالإضافة لعدم رغبة إدارة النادي في تمديد تعاقد المهاجم الفرنسي لموسم آخر.

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وبناء عليه فسيواصل الأهلي موسمه في الدفاع عن لقبه في الدوري بدون تواجد المهاجم الفرنسي.

وانضم موديست إلى الأهلي في صفقة انتقال حر قادما من بروسيا دورتموند الصيف الماضي بعقد لموسم واحد يتم تمديده حال تلقائيا حسب نسبة المشاركة المتفق عليها بين الطرفين حسبما علم FilGoal.com آنذاك.

كما حدد الأهلي عدة بنود إضافية تخص المكافآت حال تسجيل عدد معين من الأهداف والتتويج ببطولات مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر مقرب من أنتوني موديست لـFilGoal.com في وقت سابق: "الأهلي قدم عرضا للمهاجم لمدة موسمين وهو ما يعجب اللاعب لأن العروض الأخرى مدتها موسم واحد فقط".

وأضاف "هذا البند ربما يكون سببا في موافقة اللاعب على الانتقال".

وأتم "الراتب المقترح يقترب من مليون ونصف دولار في الموسم الواحد".

اللاعب صاحب الـ36 عاما شارك مع الأهلي في 27 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة.

الأهلي موديست
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