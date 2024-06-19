مران الأهلي – انتظام وسام أبو علي.. وبرنامج علاجي لـ عمر كمال

انتظم وسام أبو علي مهاجم الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء بعد غيابه عنها لأسبوع بسبب إصابته بجزع في الكاحل.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي إن أبو علي خضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته قبل المشاركة في المران.

وأدى عمر كمال تدريبات علاجية في الجيمانيزوم بعد شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وأوضح طبيب الأهلي أن تلك التدريبات العلاجية هدفها الحفاظ على سلامة اللاعب.

وواصل الأهلي مرانه اليوم بلعب مختار التش بمقر النادي بالجزيرة.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، بينما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم.

ويستعد الأهلي لملاقاة الداخلية الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الترتيب بـ39 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

فيما يأتي الداخلية في المركز الـ18 بـ15 نقطة من 25 مباراة خاضها.